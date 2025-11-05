menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Matheus Silva, do Qarabağ, projeta duelo com o Chelsea e celebra bom momento na Champions League

Lateral comentou sobre a expectativa em Baku com o duelo contra os londrinos

joaopedro-aspect-ratio-1024-1024
João Pedro Rodrigues
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 05/11/2025
06:15
O Qarabag, do brasileiro Matheus Silva, recebe o Chelsea, pela fase de liga da Champions League (Foto: Divulgação/Qarabag)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Qarabağ, do Azerbaijão, vive um momento especial na Champions League 2025/26. A equipe ocupa a 15ª colocação, com duas vitórias e uma derrota, e se prepara para enfrentar o Chelsea, da Inglaterra, nesta quarta-feira (5), pela quarta rodada da fase de liga. O confronto será disputado em Baku e marca um novo teste de alto nível para o time azeri, que chama atenção pela competitividade diante de gigantes europeus.

Um dos pilares defensivos da equipe, o lateral e zagueiro Matheus Silva analisou o que representa encarar o Chelsea, clube que é bicampeão da competição. O jogador destacou a importância do duelo e a confiança construída pela equipe nas últimas rodadas.

— É uma partida que todo jogador sonha disputar. O Chelsea é um clube com muita tradição, jogadores de altíssimo nível e uma história marcante na Champions. A expectativa é grande, mas também é uma oportunidade de mostrar o nosso valor. Sabemos da força deles, mas também confiamos muito no nosso trabalho. Vamos respeitar o adversário, mas entrar com a mesma mentalidade que tivemos nas outras partidas: competir, jogar com coragem e buscar o resultado — afirmou o defensor.

Torcida empolgada e clima de confiança em Baku

O bom início do Qarabağ na competição tem mobilizado o país. A equipe venceu o Benfica por 3 a 2, em Lisboa, superou o Copenhague por 2 a 0, em casa, e foi derrotada pelo Athletic Bilbao por 3 a 1, mantendo-se entre os mais bem colocados da Champions. O desempenho criou um clima de otimismo em torno do time, algo que Matheus faz questão de destacar como combustível para seguir a evolução.

Antes do duelo com o Chelsea, o brasileiro comentou sobre o ambiente na cidade e o impacto direto do apoio da torcida na preparação da equipe.

— A atmosfera é incrível. A torcida está muito empolgada com o momento que estamos vivendo e isso contagia todo mundo. Dá para sentir nas ruas, nas redes sociais, em cada treino as pessoas acreditam no time. Esse apoio tem sido fundamental, e queremos retribuir dentro de campo com boas atuações e resultados que orgulham o país — disse o jogador.

O Qarabag, do brasileiro Matheus Silva, recebe o Chelsea, pela fase de liga da Champions League (Foto: Divulgação/Qarabag)
Adaptação e união dentro do elenco

Matheus Silva chegou ao Qarabağ em 2023 e rapidamente se consolidou entre os titulares. O jogador explicou como tem encarado o processo de ambientação e de que forma o clube contribuiu para isso. Outro ponto destacado por Matheus é o entrosamento dentro do grupo, que conta com outros brasileiros e estrangeiros, o que tem facilitado a comunicação e o ambiente de trabalho.

— É uma cultura bem diferente, mas eu sempre procurei enxergar isso como uma oportunidade de crescimento, dentro e fora de campo. No começo, tudo é novidade, o idioma, o clima, a alimentação, mas com o tempo, você vai se adaptando e criando uma rotina. Hoje me sinto muito à vontade aqui, o clube me acolheu muito bem e isso faz toda diferença — afirmou o lateral.

— Ter outros brasileiros no elenco ajuda muito na adaptação, especialmente quando você está em outro país. A gente se apoia bastante, conversa muito e mantém aquele clima leve do futebol brasileiro. O grupo é muito unido, e isso reflete dentro de campo — acrescentou.

Objetivo na Champions League

Com 28 anos, Matheus soma 14 partidas oficiais nesta temporada e foi titular em 13, contribuindo para que o Qarabağ não sofresse gols em três. Focado em manter o bom desempenho, o defensor destacou as metas do clube para a sequência da competição continental.

— O principal objetivo é continuar representando bem o Azerbaijão e mostrando que o Qarabağ pode competir de igual para igual com grandes clubes da Europa. Queremos avançar o máximo possível, passo a passo, jogo a jogo. O início foi muito bom, mas sabemos que a Champions é uma competição longa e exigente. O foco é manter o desempenho, seguir evoluindo e, se possível, escrever um novo capítulo na história do clube — concluiu o jogador.

Qarabağ x Chelsea

Qarabag entra em campo como o grande azarão, carregando um retrospecto histórico terrível contra times ingleses (sete derrotas seguidas, sem marcar gols nas últimas seis) e tendo sido goleado pelo próprio Chelsea por 6-0 e 4-0 em 2017. No entanto, a equipe do técnico Gurban Gurbanov se apega à sua campanha surpreendente nesta edição da Champions League, onde já conquistou duas vitórias (Benfica Copenhagen) e, principalmente, conseguiu marcar gols em todas as três rodadas, o que lhes dá esperança de, no mínimo, quebrar o longo jejum de gols contra o gigante inglês.

Chelsea, treinado por Enzo Maresca, chega ao Azerbaijão como franco favorito, buscando sua terceira vitória consecutiva na Champions League (após vencer Benfica Ajax em casa) e, crucialmente, sua primeira vitória fora de casa nesta edição. A equipe vem embalada por um triunfo sobre o Tottenham na Premier League e tem como objetivo somar os três pontos para tentar entrar no G8 da fase de liga.

Jogadores do Chelsea comemorando o gol de Estêvão (Foto: Glyn Kirk/AFP)
