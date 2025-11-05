O Qarabağ, do Azerbaijão, vive um momento especial na Champions League 2025/26. A equipe ocupa a 15ª colocação, com duas vitórias e uma derrota, e se prepara para enfrentar o Chelsea, da Inglaterra, nesta quarta-feira (5), pela quarta rodada da fase de liga. O confronto será disputado em Baku e marca um novo teste de alto nível para o time azeri, que chama atenção pela competitividade diante de gigantes europeus.

Um dos pilares defensivos da equipe, o lateral e zagueiro Matheus Silva analisou o que representa encarar o Chelsea, clube que é bicampeão da competição. O jogador destacou a importância do duelo e a confiança construída pela equipe nas últimas rodadas.

— É uma partida que todo jogador sonha disputar. O Chelsea é um clube com muita tradição, jogadores de altíssimo nível e uma história marcante na Champions. A expectativa é grande, mas também é uma oportunidade de mostrar o nosso valor. Sabemos da força deles, mas também confiamos muito no nosso trabalho. Vamos respeitar o adversário, mas entrar com a mesma mentalidade que tivemos nas outras partidas: competir, jogar com coragem e buscar o resultado — afirmou o defensor.

Torcida empolgada e clima de confiança em Baku

O bom início do Qarabağ na competição tem mobilizado o país. A equipe venceu o Benfica por 3 a 2, em Lisboa, superou o Copenhague por 2 a 0, em casa, e foi derrotada pelo Athletic Bilbao por 3 a 1, mantendo-se entre os mais bem colocados da Champions. O desempenho criou um clima de otimismo em torno do time, algo que Matheus faz questão de destacar como combustível para seguir a evolução.

Antes do duelo com o Chelsea, o brasileiro comentou sobre o ambiente na cidade e o impacto direto do apoio da torcida na preparação da equipe.

— A atmosfera é incrível. A torcida está muito empolgada com o momento que estamos vivendo e isso contagia todo mundo. Dá para sentir nas ruas, nas redes sociais, em cada treino as pessoas acreditam no time. Esse apoio tem sido fundamental, e queremos retribuir dentro de campo com boas atuações e resultados que orgulham o país — disse o jogador.

O Qarabag, do brasileiro Matheus Silva, recebe o Chelsea, pela fase de liga da Champions League (Foto: Divulgação/Qarabag)

Adaptação e união dentro do elenco

Matheus Silva chegou ao Qarabağ em 2023 e rapidamente se consolidou entre os titulares. O jogador explicou como tem encarado o processo de ambientação e de que forma o clube contribuiu para isso. Outro ponto destacado por Matheus é o entrosamento dentro do grupo, que conta com outros brasileiros e estrangeiros, o que tem facilitado a comunicação e o ambiente de trabalho.

— É uma cultura bem diferente, mas eu sempre procurei enxergar isso como uma oportunidade de crescimento, dentro e fora de campo. No começo, tudo é novidade, o idioma, o clima, a alimentação, mas com o tempo, você vai se adaptando e criando uma rotina. Hoje me sinto muito à vontade aqui, o clube me acolheu muito bem e isso faz toda diferença — afirmou o lateral.

— Ter outros brasileiros no elenco ajuda muito na adaptação, especialmente quando você está em outro país. A gente se apoia bastante, conversa muito e mantém aquele clima leve do futebol brasileiro. O grupo é muito unido, e isso reflete dentro de campo — acrescentou.

Objetivo na Champions League

Com 28 anos, Matheus soma 14 partidas oficiais nesta temporada e foi titular em 13, contribuindo para que o Qarabağ não sofresse gols em três. Focado em manter o bom desempenho, o defensor destacou as metas do clube para a sequência da competição continental.

— O principal objetivo é continuar representando bem o Azerbaijão e mostrando que o Qarabağ pode competir de igual para igual com grandes clubes da Europa. Queremos avançar o máximo possível, passo a passo, jogo a jogo. O início foi muito bom, mas sabemos que a Champions é uma competição longa e exigente. O foco é manter o desempenho, seguir evoluindo e, se possível, escrever um novo capítulo na história do clube — concluiu o jogador.

Qarabağ x Chelsea

O Qarabag entra em campo como o grande azarão, carregando um retrospecto histórico terrível contra times ingleses (sete derrotas seguidas, sem marcar gols nas últimas seis) e tendo sido goleado pelo próprio Chelsea por 6-0 e 4-0 em 2017. No entanto, a equipe do técnico Gurban Gurbanov se apega à sua campanha surpreendente nesta edição da Champions League, onde já conquistou duas vitórias (Benfica e Copenhagen) e, principalmente, conseguiu marcar gols em todas as três rodadas, o que lhes dá esperança de, no mínimo, quebrar o longo jejum de gols contra o gigante inglês.

O Chelsea, treinado por Enzo Maresca, chega ao Azerbaijão como franco favorito, buscando sua terceira vitória consecutiva na Champions League (após vencer Benfica e Ajax em casa) e, crucialmente, sua primeira vitória fora de casa nesta edição. A equipe vem embalada por um triunfo sobre o Tottenham na Premier League e tem como objetivo somar os três pontos para tentar entrar no G8 da fase de liga.

Jogadores do Chelsea comemorando o gol de Estêvão (Foto: Glyn Kirk/AFP)

