Campeão pelo Milan, Cafu elege cinco favoritos a vencer a Champions League
Para o ex-jogador, o Real Madrid é presença fixa na lista
O evento que recebeu a taça da Champions League, em São Paulo–SP, contou com a presença de Cafu, campeão da competição em 2006/07, com o Milan. Durante a exposição, o ex-jogador foi perguntado sobre quem são os cinco favoritos a vencerem a "Orelhuda" nesta temporada.
Na resposta, Cafu elegeu o Real Madrid, PSG, Bayern de Munique, Liverpool e Barcelona. Para o bicampeão mundial com a Seleção Brasileira, os Merengues são presença fixa na lista, principalmente no mata-mata, quando a equipe é "mais perigosa".
— Real Madrid. Porque é sempre o Real Madrid. É um time que, quando chega, é complicado, quando é assim, não quer nada com nada, mas passou das oitavas de final, é perigoso. Colocaria o atual campeão, porque o atual campeão está defendendo o título, Paris Saint-Germain, o Bayern. Gosto muito do Liverpool. O Liverpool acho que vai dar trabalho, porque é quase o mesmo time, não mudou pouca coisa, está com a mesma pegada. E o Barcelona não dá para ficar de fora dessa lista — palpitou Cafu.
Como foi a terça-feira (4) da Champions League?
Liverpool 1x0 Real Madrid
O Liverpool venceu o Real Madrid por 1 a 0, nesta terça-feira (4), em Anfield. O argentino Mac Allister marcou o gol da vitória na etapa final, após cobrança de falta de Szoboszlai, e garantiu o triunfo que encerrou os 100% de aproveitamento dos merengues na competição. Courtois foi o principal destaque do Real, evitando um placar mais elástico com grandes defesas. Com o resultado, os Reds chegaram à sexta colocação, enquanto os espanhóis caíram para o quinto lugar.
O duelo foi equilibrado e teve momentos de domínio para ambos os lados. O Real Madrid começou melhor, pressionando com Vini Jr e Mbappé, mas o Liverpool reagiu ainda no primeiro tempo e cresceu empurrado por Anfield. No segundo tempo, o time inglês manteve o ritmo intenso e transformou a superioridade em gol. A equipe de Arne Slot controlou o jogo até o fim e confirmou a vitória.
PSG 1x2 Bayern de Munique
O Bayern de Munique venceu o PSG por 2 a 1, nesta terça-feira (4), no Parc des Princes, pela quarta rodada da Champions League. Luis Díaz foi o grande destaque da partida ao marcar os dois gols dos bávaros, mas acabou expulso ainda no primeiro tempo por entrada dura em Hakimi. João Neves descontou para os parisienses na etapa final, mas não evitou a derrota. O goleiro Manuel Neuer também brilhou, com oito defesas decisivas que garantiram a vitória e mantiveram o 100% de aproveitamento dos alemães na competição.
Com o resultado, o Bayern chegou a 12 pontos e assumiu a liderança do grupo, superando o Arsenal no saldo de gols, enquanto o PSG caiu para a quarta colocação, com nove pontos. O time de Vincent Kompany alcançou sua 16ª vitória consecutiva na temporada.
Outros resultados:
Terça-feira (4)
- Napoli 0x0 Frankfurt
- Slavia Praga 0x3 Arsenal
- Atlético Madrid 3x1 USG
- Tottenham 4x0 Copenhague
- Olympiacos 1x1 PSV
- Juventus 1x1 Sporting
- Bodø/Glimt 0x1 Mônaco
Agenda de jogos
Quarta-feira (5)
- Pafos x Villarreal - 14h45
- Qarabağ x Chelsea - 14h45
- Manchester City x Borussia Dortmund - 17h00
- Newcastle x Athletic Bilbao - 17h00
- Ajax x Galatasaray - 17h00
- Club Brugge x Barcelona - 17h00
- Benfica x Bayer Leverkusen - 17h00
- Inter de Milão x Kairat - 17h00
- Olympique de Marselha x Atalanta - 17h00
