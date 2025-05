Jonathan David, artilheiro sem um destino

Jonathan David anunciou que não renovará com o Lille após cinco temporadas no clube, mas ainda não tem destino certo. No dia 1º de julho, no fim do contrato com o francês, o jogador estará disponível para compra sem nenhuma taxa de transferência.

No dia 14 de maio, David anunciou em seu Instagram pessoal que não irá renovar com o Lille. Em vídeo emocionante, o jogador relembrou bons momentos e demonstrou muito carinho com o clube.

Com o contrato chegando ao fim, os números de Jonathan na última temporada chamam atenção de diversos clubes que estão de olho no jogador. Em 49 jogos, o atleta marcou 25 gols e deu 12 assistências.

Segundo o jornal The Athletic, o canadense desperta interesse em clubes europeus, como Napoli, Milan, Chelsea e West Ham.

Os agentes de David foram vistos na Itália recentemente e rumores sugerem que o Napoli demonstrou o maior interesse no atleta. Além do vencedor do Campeonato Italiano, o Milan também é cogitado pelo jogador devido à proximidade do clube com o Lille.

O Chelsea está em busca de um atacante e monitorou a situação do jogador canadense, apesar de não ter David como alvo principal. No último ano, a equipe do jogador e a diretoria do clube tiveram conversas.

O West Ham é outro nome que está sendo relacionado a Jonathan David. O interesse pelo canadense vem desde 2021 e, no início de 2025, os representantes do canadense também conversaram com a diretoria do clube inglês.

Mesmo sem propostas definitivas, Jonathan David terá que tomar um decisão muito em breve.

Início da carreira de David

Nascido em Nova York, Jonathan se mudou com a família para o Haiti ainda bebê, onde ficou até os seis anos. De lá, imigrou para o Canadá, dando seus primeiros passos na carreira de jogador profissional, atuando na base de algumas equipes antes de se mudar para a Bélgica.

Contratado pelo Genk, clube belga, Jonathan David precisou de apenas seis meses na base para despertar atenção e ser chamado para a equipe principal, onde marcou 30 gols em 60 jogos. Após se destacar na Bélgica, foi comprado pelo Lille em 2020 - sendo campeão francês na mesma temporada e conseguindo uma vaga na tão sonhada Champions League.

🔢 Jonathan David: os números da passagem do jogador pelo Lille

⚽ 232 jogos

🥅 109 gols

📤 30 assistências

🏆 Títulos: Campeão de França 20/21 ; Campeão da Super Taça de França 21/22.