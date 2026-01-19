O Shabab Al Ahli assumiu a liderança do campeonato dos Emirados Árabes nesta segunda-feira (19) após vencer o Dibba Al Fujairah por 7 a 0. Revelado pelo Flamengo, o atacante Mateusão foi o responsável por abrir o placar da partida, contribuindo para a quinta vitória consecutiva da equipe na competição. O resultado permitiu ao clube ultrapassar o Al Ain, que havia empatado sua partida no fim de semana, e alcançar o topo da tabela de classificação.

A partida, que colocou frente a frente o melhor ataque da liga contra a defesa do vice-lanterna, teve seu placar inaugurado aos 15 minutos. Mateusão marcou com uma finalização de calcanhar, registrando seu sétimo gol na temporada atual. Ainda no primeiro tempo, Mohamed Al-Mansouri e o brasileiro Kauan Santos ampliaram a vantagem. A situação do Dibba Al Fujairah tornou-se mais difícil com as expulsões dos brasileiros Saymon e Iago Santos, o que deixou a equipe visitante com nove jogadores em campo e facilitou a construção do placar elástico pelos mandantes.

Números do atacante e reação pós-jogo

Com o gol marcado nesta rodada, Mateusão chegou à marca de três gols nas últimas cinco partidas e totaliza 26 tentos em sua passagem pelo clube, onde atua há três temporadas. O jogador de 21 anos comentou sobre o desempenho da equipe e a importância estratégica dos três pontos conquistados diante do cenário da tabela, ressaltando o foco do elenco em aproveitar o tropeço do concorrente direto pelo título.

— Fico muito feliz por ter ajudado a minha equipe com o gol que abriu o placar dessa vitória tão importante. No final de semana, o Al Ain empatou o jogo deles, então a gente sabia que, com a vitória na partida de hoje, íamos assumir a liderança. Entramos em campo pensando apenas nesses três pontos e só paramos de lutar quando o juiz apitou pela última vez — afirmou o atacante.

Mateusão em ação pelo Shabab Al Ahli (Foto: Shabab Al Ahli / X)

Sequência da temporada

O Shabab Al Ahli terá um curto intervalo de recuperação antes de seu próximo compromisso. A equipe volta a campo na próxima quarta-feira (24) para enfrentar o Ajman, décimo colocado na competição, em partida fora de casa. O objetivo do time comandado por Mateusão e seus companheiros é manter a regularidade para sustentar a primeira colocação recém-conquistada na reta decisiva do campeonato nacional.

