Atlético-MG anuncia acordo para contratação do atacante Mateo Cassierra

Na tarde desta segunda-feira (19), o Atlético comunicou, durante a apresentação dos primeiros cinco reforços, que avançou nas negociações por mais um nome. Em pronunciamento de Paulo Bracks, CSO do futebol, o clube confirmou o pré-acordo com o atacante Mateo Cassierra.

O dirigente afirmou que o acordo ainda não está fechado mas que está muito bem encaminhado e que está otimista pelo acerto:

– Eu informo que a gente está muito próximo do nosso sexto reforço, não está fechado ainda, mas está muito bem encaminhado. A gente tem um pré-acordo com o centroavante Matheus Cassierra, do Zenit. Eu informo que a gente está muito otimista pra fechar essa contratação, que será a sexta – disse Bracks.

Cassierra não vinha participando dos treinamentos do Zenit desde o retorno das férias e já mantinha negociações com o clube mineiro desde a última semana. A expectativa é que o atacante desembarque em Belo Horizonte nos próximos dias para realizar exames médicos e, em seguida, assinar contrato em definitivo.

Quem é Mateo Cassierra, próximo do Atlético?

Mateo Cassierra é um atacante colombiano de de 28 anos de 1,86m, revelado pelas categorias de base do Deportivo Cali, da Colômbia. Após se destacar no futebol local, foi negociado em 2016 com o Ajax, da Holanda. Na sequência da carreira, passou por Groningen (Holanda), Racing (Argentina), B SAD (Portugal) e FK Sochi (Rússia), antes de chegar ao Zenit, clube que defende atualmente.

Ao longo da trajetória profissional, Cassierra construiu números expressivos. O atacante soma 129 gols em 370 partidas disputadas, além de ter sido convocado duas vezes para a seleção colombiana.

