Atlético-MG anuncia acordo para contratação do atacante Mateo Cassierra
Paulo Bracks, CSO do Galo confirmou o pré acordo com o jogador de 28 anos
- Matéria
- Mais Notícias
Na tarde desta segunda-feira (19), o Atlético comunicou, durante a apresentação dos primeiros cinco reforços, que avançou nas negociações por mais um nome. Em pronunciamento de Paulo Bracks, CSO do futebol, o clube confirmou o pré-acordo com o atacante Mateo Cassierra.
Atlético-MG apresenta oficialmente cinco primeiros reforços para a temporada 2026
Atlético Mineiro
Atlético-MG vive semana de clássicos: confira a programação completa
Atlético Mineiro
Sampaoli aponta o que faltou para o Atlético-MG vencer a Tombense: confira
Atlético Mineiro
O dirigente afirmou que o acordo ainda não está fechado mas que está muito bem encaminhado e que está otimista pelo acerto:
– Eu informo que a gente está muito próximo do nosso sexto reforço, não está fechado ainda, mas está muito bem encaminhado. A gente tem um pré-acordo com o centroavante Matheus Cassierra, do Zenit. Eu informo que a gente está muito otimista pra fechar essa contratação, que será a sexta – disse Bracks.
Cassierra não vinha participando dos treinamentos do Zenit desde o retorno das férias e já mantinha negociações com o clube mineiro desde a última semana. A expectativa é que o atacante desembarque em Belo Horizonte nos próximos dias para realizar exames médicos e, em seguida, assinar contrato em definitivo.
➡️ Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Atlético-MG
Quem é Mateo Cassierra, próximo do Atlético?
Mateo Cassierra é um atacante colombiano de de 28 anos de 1,86m, revelado pelas categorias de base do Deportivo Cali, da Colômbia. Após se destacar no futebol local, foi negociado em 2016 com o Ajax, da Holanda. Na sequência da carreira, passou por Groningen (Holanda), Racing (Argentina), B SAD (Portugal) e FK Sochi (Rússia), antes de chegar ao Zenit, clube que defende atualmente.
Ao longo da trajetória profissional, Cassierra construiu números expressivos. O atacante soma 129 gols em 370 partidas disputadas, além de ter sido convocado duas vezes para a seleção colombiana.
- Matéria
- Mais Notícias