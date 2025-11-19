O zagueiro Éder Militão, destaque da Seleção Brasileira nos amistosos desta Data Fifa, retornou ao Real Madrid com uma lesão muscular no adutor da perna direita e deve ficar afastado por cerca de 15 dias. A informação foi confirmada pelo clube espanhol após a realização de exames em Valdebebas.

A lesão aconteceu no amistoso entre Brasil e Tunísia. Militão sentiu incômodos três vezes ao longo do jogo: primeiro aos 2 minutos, depois na metade do primeiro tempo e, por fim, aos 58 minutos, quando pediu substituição imediatamente e deixou o campo mancando e visivelmente frustrado.

Segundo o comunicado médico do Real Madrid, o defensor está "pendente de evolução", mas a previsão é de baixa por duas semanas. Com isso, Militão deve perder pelo menos quatro partidas: contra Elche, Olympiacos, Girona e Athletic Bilbao — todas fora de casa. A expectativa é de que ele possa voltar a atuar diante do Celta de Vigo e esteja em condições ideais para o duelo contra o Manchester City, no dia 10 de dezembro, no Santiago Bernabéu.

Éder Militão deve ter escalação confirmada na zaga da Seleção para Brasil x Tunísia (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

O brasileiro vinha em grande fase. Além de recuperar a titularidade absoluta, liderava estatísticas defensivas no elenco merengue e era elogiado por Xabi Alonso por seu nível físico e confiança renovada.

Possíveis substitutos para Militão

A ausência do defensor deve abrir espaço para Asencio, que retorna a ganhar protagonismo enquanto Rüdiger finaliza sua recuperação e Huijsen gerencia o desgaste físico após ser poupado pela Espanha. Carvajal, também lesionado, segue indisponível até meados de dezembro.

