Viktor Gyökeres, um dos destaques da última temporada europeia, teve seu nome ligado ao Manchester United. O centroavante do Sporting brilhou sob o comando de Rúben Amorim em 2023-24 e foi o principal nome da conquista do Campeonato Português com os Leões.

A ida de Amorim para os Red Devils, para substituir Erik ten Hag, aumentou as possibilidades de um movimento do sueco para o Old Trafford. Entretanto, após a vitória de sua seleção sobre a Eslováquia, pelo grupo C1 da Liga das Nações da Uefa, o atacante rechaçou qualquer ligação entre as partes.

- Foi triste a saída de Amorim, mas obviamente entendemos sua decisão. Ele significou muito na minha carreira, porque me deu oportunidades e me fez crescer muito. Mas ele já tem vários atacantes no elenco por lá, então veremos. Não é algo em que penso, quero jogar a temporada inteira no Sporting e me sinto bem por lá. Não tenho pressa sobre o futuro, vamos ver quando a hora chegar - afirmou Viktor.

Além do Manchester United, outro time que ganhou força na possível corrida pela contratação do sueco no verão europeu de 2025 foi o Barcelona. Estima-se que um movimento rumo a um time do alto escalão continental possa custar mais de R$ 400 milhões.

⚽ GYÖKERES BRILHA NA LIGA DAS NAÇÕES

Durante a paralisação para os jogos da Data Fifa, Gyökeres foi convocado pelo técnico Jon Dahl Tomasson para defender a Suécia, e não decepcionou no primeiro jogo. Diante da Eslováquia, foram necessários apenas três minutos para o camisa 17 ir às redes; ainda na primeira etapa, Hancko deixou tudo igual, mas o jogador do Sporting reapareceu para dar assistência para o gol de Alexander Isak.