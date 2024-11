A França bateu a Itália por 3 a 1 em pleno Giuseppe Meazza neste domingo (17), em jogo válido pelo grupo A2 da Liga das Nações da Uefa. Rabiot (duas vezes) e o goleiro Vicario, contra, marcaram em favor dos Bleus, enquanto Cambiaso, ainda na primeira etapa, descontou pela Azzurra.

Com o triunfo, o time de Didier Deschamps, mesmo sem a estrela Kylian Mbappé, ultrapassou os próprios italianos no saldo de gols - 13 a 13 em pontos e 6 a 5 no critério de desempate - e avançou ao mata-mata em primeiro. Os comandados de Luciano Spalletti, com a derrota, passaram na segunda posição.

👀 COMO FOI O JOGO?

A primeira etapa começou com a França em cima, já que precisava vencer por dois gols para assumir a liderança da chave. Com o relógio registrando apenas dois minutos, a França ganhou escanteio. Lucas Digne alçou na entrada da pequena área, e Rabiot subiu mais que a defesa italiana para inaugurar o marcador. Meia hora depois, Digne voltou a aparecer, desta vez para uma pintura. Em cobrança de falta, o camisa 3 cobrou com maestria, acertou o travessão e contou com a sorte, já que a bola bateu em Vicario e morreu no fundo das redes. O gol foi registrado como contra do arqueiro do Tottenham.

Sem muita demora, a Azzurra mostrou resiliência mental e diminuiu o marcador. Em pressão pós-perda, Dimarco tabelou com Tonali e apareceu na linha de fundo para cruzar com o pé esquerdo. A bola passou por Frattesi, mas Cambiaso, bem colocado, finalizou de primeira, sem chances para defesa de Maignan. A dobradinha Digne-Rabiot voltou a funcionar no segundo tempo e matou o jogo: em cobrança de falta pelo lado, o lateral levantou na cabeça do meio-campista, que cabeceou para encobrir Vicario e matou de vez o confronto.

✅ FICHA TÉCNICA

Itália 1x3 França

6ª rodada - Grupo A2 - Liga das Nações da Uefa

📆 Data e horário: domingo, 17 de novembro de 2024, às 16h45 (de Brasília)

📍 Local: Estádio Giuseppe Meazza, em Milão (ITA)

🕴️ Arbitragem: Slavko Vincic-SLO (árbitro); Tomaz Klancnik-SLO e Andraz Kovacic-SLO (auxiliares); Rade Obrenovic-SLO (quarto árbitro); Alen Borosak-SLO e Matej Jug-SLO (VAR)

🥅 Gols: Adrien Rabiot (FRA - 2' 1T e 20' 2T); Lucas Digne (FRA - 33' 1T); Andrea Cambiaso (ITA - 35' 1T)

🟨 Cartões amarelos: Davide Frattesi (ITA); Randal Kolo Muani e Mattéo Guendouzi (FRA)

🟥 Cartões vermelhos: -

Lucas Digne cobra falta com perfeição para marcar um dos gols da vitória da França sobre a Itália (Foto: Isabella BONOTTO / AFP)

⚽ ESCALAÇÕES DO JOGO

ITÁLIA (Técnico: Luciano Spalletti)

Guglielmo Vicario; Giovanni Di Lorenzo, Alessandro Bastoni e Alessandro Bastoni; Andrea Cambiaso (Daniel Maldini) e Federico Dimarco (Destiny Udogie); Davide Frattesi (Giacomo Raspadori), Manuel Locatelli (Nicolò Rovella), Sandro Tonali e Nicolò Barella; Mateo Retegui (Moise Kean)



FRANÇA (Técnico: Didier Deschamps)

Mike Maignan; Jules Koundé (Benjamin Pavard), Ibrahima Konaté; William Saliba e Lucas Digne; Mattéo Guendouzi, Manu Koné e Adrien Rabiot; Randal Kolo Muani, Christopher Nkunku e Marcus Thuram (Bradley Barcola)