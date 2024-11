A Inglaterra goleou a Irlanda por 5 a 0, neste domingo (17), pela última rodada da fase de grupos da segunda divisão da Liga das Nações. Com o resultado no Estádio de Wembley, em Londres, a seleção inglesa carimbou o retorno à elite do torneio. Os gols da vitória foram de Harry Kane, Gordon, Gallagher, Bowen e Harwood-Bellis, todos no segundo tempo. Bellingham, do Real Madrid, não marcou, mas sofreu pênalti e deu duas assistências.

O jogo, aliás, marcou a despedida do técnico interino Lee Carsley da Inglaterra. Ele estava no comando técnico desde o fim da Eurocopa, no lugar de Gareth Southgate. O alemão Thomas Tuchel vai assumir o cargo.

Como foi o jogo

Primeiro tempo

A Inglaterra começou o primeiro tempo tomando conta das ações ofensivas. No entanto, contra uma Irlanda postada no campo de defesa, faltou criatividade ao ataque inglês, que não conseguiu finalizar no gol. Já na reta final da primeira etapa, o clima esquentou em campo, com entradas duras e até empurrões entre os jogadores. No total, foram cinco cartões amarelos.

Segundo tempo

Diferentemente da etapa anterior, o segundo tempo contou uma Inglaterra inspirada, balançando a rede logo aos seis minutos, com Harry Kane, de pênalti. No lance que ocasionou a penalidade, Scales, da Irlanda, foi expulso. Com um jogador a mais em campo, o English Team encontrou facilidade.

Inglaterra bate a Irlanda por 5 a 0 (Foto: Divulgação/Irlanda)

O segundo gol saiu aos 10', com Gordon, que chutou sem chances para o goleiro Kelleher. Dois minutos depois foi a vez de Gallagher, após desvio de cabeça de Guéhi, ampliar o marcador. O quarto tento foi de Bowen, que entrou na partida no minuto anterior (29'). Ainda deu tempo para Harwood-Bellis, de cabeça, marca o quinto e fechar a vitória inglesa. O atropelo, aliás, poderia ter sido ainda maior, em virtude do volume de jogadas ofensivas da Inglaterra no segundo tempo.

O que vem por aí?

Se por um lado a Inglaterra festeja o acesso à Liga B da Liga das Nações, por outro a Irlanda amarga o playoff de rebaixamento.

✅ FICHA TÉCNICA

INGLATERRA 5X0 IRLANDA

6ª RODADA - LIGA DAS NAÇÕES

🗓️ Data e horário: domingo, 17 de novembro de 2024, às 14h (de Brasília)

📍 Local: Wembley, em Londres (ING)

🥅 Gols: Harry Kane, Gordon, Gallagher, Bowen e Harwood-Bellis

🟨 Cartões amarelos: Bellingham, Madueke e Harry Kane (ING); Scales, Molumby e O'Shea (IRL)

🟥 Cartões vermelhos: Scales (IRL)

⚽ ESCALAÇÕES

INGLATERRA (Técnico: Lee Carsley)

Pickford; Livramento, Guehi, Walker (Harwood-Bellis) e Hall; Gallagher (Dominic Solanke), Jones (Angel Gomes); Madueke (Bowen), Bellingham e Gordon (Rogers); Harry Kane.

IRLANDA (Técnico: Heimir Hallgrímsson)

Kelleher; O'Shea, McGuinness, Scales e O'Dowda (Finn Azaz); Collins, Molumby, Cullen (Andy Moran) e Szmodics; Ebosele (Ryan Manning) e Ferguson (Parrott).

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Erik Lambrechts (BEL)