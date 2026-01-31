Marcos Leonardo está na mira de gigante europeu, segundo jornal

O Atlético de Madrid negocia com o Al Hilal a contratação de Marcos Leonardo, de acordo com o jornal espanhol "Marca". Segundo a publicação, o clube madrilenho tenta viabilizar a chegada do atacante brasileiro por empréstimo nesta reta final da janela de transferências europeia, que se encerra no dia 2 de fevereiro.

A diretoria colchonera busca reforços para o setor ofensivo após quatro saídas no elenco e ainda não ter anunciado contratações no período. O Marca indica que o nome de Marcos Leonardo ganhou força internamente nas últimas horas, e os contatos com o clube saudita já foram iniciados. O brasileiro é visto como uma alternativa para reequilibrar o ataque em um momento de escassez de opções e calendário apertado.

Atlético de Madrid mira Marcos Leonardo devido a perda de atacantes

A investida do Atlético de Madrid ocorre em um contexto de urgência. Com perdas recentes no elenco, o clube identificou a necessidade de ao menos um reforço para o ataque antes do fechamento da janela. Outros nomes foram analisados, como Ademola Lookman, da Atalanta, e Lee Kang-In, do PSG, mas as tratativas não avançaram.

Nesse cenário, Marcos Leonardo surgiu como uma opção considerada viável. O atacante pertence ao Al Hilal e vive boa fase na temporada, com 14 gols marcados em 24 partidas, além de uma assistência. O desempenho mantém o brasileiro em evidência no mercado europeu, mesmo atuando fora dos principais centros do continente.

Marcos Leonardo em ação em Al-Hilal x Pachuca (Foto: Federico PARRA / AFP)

O Marca destaca que o Atlético tenta um acordo por empréstimo, formato que se encaixa no planejamento financeiro do clube para esta janela de inverno. A negociação é tratada como uma corrida contra o tempo, já que restam poucos dias até o encerramento das inscrições em La Liga.

Revelado pelo Santos, Marcos Leonardo construiu rapidamente um histórico de gols que o levou à Europa. Após marcar 35 gols em 100 jogos pelo clube paulista, o atacante foi negociado com o Benfica por 22 milhões de euros. Em Portugal, permaneceu por duas temporadas antes de se transferir para o Al Hilal, em uma operação avaliada em cerca de 40 milhões de euros.

Mesmo após a ida ao futebol saudita, o jogador seguiu monitorado por clubes europeus. Nas últimas janelas, esteve na mira de equipes brasileiras, como São Paulo e Flamengo, mas acabou permanecendo no Oriente Médio por questões financeiras e de calendário. Recentemente, também houve interesse do Napoli, que não conseguiu avançar nas conversas com o Al Hilal.

No Atlético de Madrid, Marcos Leonardo é observado há anos e conta com aprovação interna por suas características de mobilidade, presença de área e capacidade de finalização. O nome do brasileiro voltou à pauta após o clube não alcançar os valores pedidos por outros alvos no mercado, como Kaio Jorge e Flaco López.

Jogador teria se animado com proposta

De acordo com informações da ESPN, Marcos Leonardo se empolgou com a possibilidade de atuar em La Liga, mesmo que inicialmente por empréstimo. A avaliação é de que uma mudança para o futebol espanhol aumentaria sua visibilidade no cenário europeu e poderia recolocá-lo no radar da seleção brasileira.

Artilheiro do Al Hilal na atual temporada, o atacante vê o Atlético de Madrid como uma oportunidade esportiva relevante, sobretudo pelo estilo competitivo da equipe e pela presença de Diego Simeone no comando técnico. O clube espanhol intensificou as conversas nos últimos dias, tentando fechar o acordo antes do prazo final da janela.

