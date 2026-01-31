O atacante Lelê foi anunciado neste sábado (31) pelo Pafos, do Chipre, emprestado pelo Fluminense. O acordo prevê opção de compra ao fim do contrato. A equipe cipriota conta com David Luiz no elenco e disputou a atual edição da Champions League, sendo eliminada na fase de liga.

Aos 28 anos, o atleta irá para o terceiro empréstimo desde que foi contratado pelo Tricolor. Em 2026, o atacante atuou em apenas uma partida, em meio à disputa por espaço com John Kennedy, Everaldo e Cano por vaga no ataque. A diretoria ainda busca a contratação de um centroavante para o setor.

Contratado em 2023, Lelê disputou 54 jogos pelo Fluminense, com oito gols e cinco assistências. No período, foi emprestado ao Ceará, onde entrou em campo nove vezes, e ao Atlético-GO, clube pelo qual fez 17 partidas, marcou seis gols e deu uma assistência. Pela equipe goiana, foi o artilheiro na Série B.

Confira abaixo o anúncio de Lelê no Pafos

O Pafos FC anuncia a contratação do atacante brasileiro Leanderson da Silva Genésio, conhecido como Lelê, que chega por empréstimo após acordo com o Fluminense FC.

"Nascido em 1º de outubro de 1997, Lelê chega ao Pafos FC como um centroavante dinâmico, com perfil goleador comprovado e experiência no competitivo futebol brasileiro.

Ele iniciou sua trajetória profissional no Itaboraí Profute antes de ganhar destaque no Volta Redonda, onde foi uma peça-chave do ataque e um dos principais artilheiros da equipe, ajudando o clube a competir de forma consistente em competições nacionais. Em 2023, assinou com o Fluminense FC, atuando com regularidade na elite do futebol brasileiro e contribuindo para o setor ofensivo no mais alto nível do cenário doméstico.

Mais recentemente, Lelê deu sequência ao seu desenvolvimento em passagens por empréstimo, incluindo Ceará e Atlético Goianiense, dentro do sistema de ligas do futebol brasileiro, onde demonstrou presença física, movimentação inteligente e ameaça constante ao gol adversário.

Conhecido por sua força, capacidade no jogo aéreo e finalização instintiva, Lelê agrega velocidade, criatividade e profundidade ao ataque do Pafos FC, que busca competir em alto nível na sequência da temporada."

