O Real Madrid está perto de aliviar de vez o cenário de desfalques no elenco. Trent Alexander-Arnold, Rüdiger e Mendy voltaram a treinar com o grupo e avançam para o retorno aos jogos, reforçando o setor defensivo às vésperas da sequência decisiva da temporada. O trio ainda não será relacionado para o duelo contra o Rayo Vallecano, neste domingo , mas já recebeu alta médica e trabalha para recuperar ritmo e entrosamento.

A presença dos três em campo está cada vez mais próxima e a expectativa interna é de que todos estejam disponíveis para o confronto contra o Benfica, pela próxima fase europeia. Com isso, o técnico Arbeloa passa a conviver com apenas um jogador entregue ao departamento médico.

Recuperações dentro do prazo

A situação mais longa foi a de Trent. O lateral-direito completa 60 dias de recuperação desde a lesão no músculo reto femoral da coxa esquerda, sofrida em San Mamés. O cronograma médico foi seguido à risca, e o jogador já participa das atividades coletivas, ainda com carga controlada.

Rüdiger e Mendy ficaram afastados por períodos menores. O zagueiro alemão chegou a atuar com dores no joelho durante a semifinal da Supercopa, mas precisou interromper a sequência pouco depois. Já o lateral francês sofreu um desconforto na panturrilha direita às vésperas da final disputada na Arábia Saudita. Ambos evoluíram bem, treinam normalmente com o elenco e não apresentam mais limitações clínicas.

Rüdiger e Gonzalo García em treinamento pelo Real Madrid (Foto: Reprodução/X)

Com o retorno progressivo do trio, Arbeloa tem agora apenas um desfalque confirmado. Militão segue em recuperação de uma lesão grave sofrida no dia 7 de dezembro: ruptura do bíceps femoral da perna esquerda, com comprometimento do tendão proximal. O prazo inicial de quatro meses permanece mantido, e a previsão é de retorno apenas em meados de abril.

A diminuição da lista de lesionados representa um alívio após semanas de improvisações na defesa e permite ao treinador trabalhar com mais opções para a reta final da temporada.

Real Madrid treina com grupo cheio

O treino deste sábado contou com 24 jogadores e praticamente nenhum atleta da base. A ausência se explica pela partida recente do Castilla, que atuou na noite anterior contra o Osasuna Promesas, no estádio Alfredo Di Stéfano. Apenas o goleiro Fran González e Mestre, do time B, participaram da atividade.

Para o confronto contra o Rayo Vallecano, o Real Madrid divulgou a lista de relacionados sem os três jogadores que estão em fase final de recuperação. Foram convocados os goleiros Courtois, Lunin e Fran González; os defensores Carvajal, Asencio, Huijsen, Alaba, Carreras e Fran García; os meio-campistas Tchouameni, Valverde, Bellingham, Güler, Camavinga e Ceballos; e os atacantes Mastantuono, Mbappé, Vini Jr, Rodrygo, Brahim e Gonzalo.

