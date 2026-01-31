Atitude de João Pedro em Chelsea x West Ham chama atenção: 'Inacreditável'
Brasileiro foi destaque de vitória dos Blues na Premier League
O atacante João Pedro, do Chelsea, se envolveu em uma confusão durante a vitória do clube sobre o West Ham, neste sábado (31), no Stamford Bridge, pela 24ª rodada da Premier League. O caso aconteceu durante os últimos minutos da partida.
O cronometro marcava 98 minutos, quando o brasileiro se envolveu em um conflito com o atacante Adama Traore. Tudo começou quando o espanhol empurrou o lateral Cucurella, em uma disputa de bola. João Pedro foi defender o companheiro e a confusão se instaurou em campo.
Nas redes sociais, torcedores repercutiram ao conflito. Com humor, internautas destacaram o fato do brasileiro ter arrumado confusão logo com Adama Traore, famoso por ser um jogador forte. Veja abaixo:
Tradução: "João Pedro estava com medo".
Tradução: "João Pedro viu o Adama Traore indo em direção dele e tentou correr".
Tradução: "Ele queria matar o João Pedro".
Como foi Chelsea x West Ham?
Texto por: João Pedro Rodrigues
Em jogo eletrizante no Stamford Bridge, em Londres (ING), o Chelsea venceu o West Ham por 3 a 2. No primeiro tempo, os Hammers abriram o placar com Jarrod Bowen, que tentou cruzamento para Taty Castellanos, mas a bola não foi desviada e acabou no fundo das redes de Robert Sánchez. Antes do intervalo, Crysencio Summerville marcou belo gol de fora da área e ampliou a vantagem dos visitantes.
Sem Estêvão, fora por razões pessoais, o treinador Liam Rosenior apostou na entrada de João Pedro, Wesley Fofana e Marc Cucurella. O resultado foi imediato e, com assistência do zagueiro francês, o atacante brasileiro diminuiu a desvantagem do Chelsea. Logo depois, após bate-rebate, foi a vez do lateral espanhol aparecer e empatar o placar.
Nos minutos finais, o jogo ficou aberto, com chances para cada lado. Até que, após passe de João Pedro, Enzo Fernández apareceu na entrada da área para marcar o gol da virada do Chelsea sobre o West Ham. Antes do apito final, uma confusão generalizada resultou na expulsão de Jean-Clair Todibo, por conduta violenta em João Pedro.
