Mais um de saída do Botafogo rumo ao futebol inglês. O lateral-esquerdo Cuiabano tem negociação encaminhada para, assim como o goleiro John, defender o Nottingham Forest na Premier League. A informação é do jornalista Matheus Medeiros e foi confirmada pelo Lance!.

Agora, segundo apurou a reportagem, fica a dependência do aceite do jogador. Na primeira investida dos ingleses por Cuiabano, o defensor recusou e optou por permanecer em sua trajetória pelo Glorioso.

No Forest, Cuiabano irá reencontrar outros dois grandes companheiros de Botafogo em 2024: Igor Jesus e Jair. Também nesta sexta-feira (29), o Lance! informou a saída de John rumo ao clube gerido por Evangelos Marinakis, quem se aproximou nos últimos meses de John Textor, dono da SAF alvinegra. A movimentação é mais um indício da parceria entre os empresários por rede de portfólio com clubes e investimento.

Aposta do Botafogo

Cuiabano chegou ao Botafogo em 2024 após formação no Grêmio e rapidamente se destacou no Glorioso. Potência física e polivalente, podendo atuar também na ponta-esquerda, o jogador foi peça de confiança de Artur Jorge nas campanhas dos títulos do Brasileirão e da Libertadores.

Na atual temporada, Cuiabano soma 31 jogos com a camisa alvinegra, sendo nove como lateral e seis como extremo pela esquerda. Ele se recupera de lesão e não joga desde a partida contra o Cruzeiro, pelo Brasileirão na derrota por 2 a 0.