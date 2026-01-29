O Athletico chegou a um acordo com o atacante Edwuin Cetré, do Estudiantes-ARG, nesta quinta-feira (29). O jogador de 28 anos será o sexto reforço do Furacão na temporada.

A diretoria rubro-negra aceitou pagar 6 milhões de dólares (R$ 31,1 milhões, na cotação atual) para contratar o jogador colombiano. Ele assinará um contrato até o fim de 2028.

Cetré passará a ser a contratação mais cara da história do Athletico. O recorde atual é do centroavante Kevin Viveros, que custou 5 milhões de dólares (R$ 27,4 milhões, na cotação da época) no ano passado.

A negociação, contudo, durou quase um mês. O atacante já tinha aceitado a transferência na semana passada, mas o Furacão só fechou o parcelamento do pagamento, em seis vezes, nesta tarde com o Estudiantes e o Independiente de Medellín, que dividem os direitos econômicos do atleta.

Cetré desembarca em Curitiba (PR) no sábado (31) para realizar exames médicos e assinar vínculo com o Athletico.

Até aqui, o Athletico anunciou cinco jogadores: o lateral-direito Gilberto e os volantes Alejandro García, Juan Portilla, Jadson e Luiz Gustavo. A diretoria ainda busca um zagueiro e um centroavante.

Carreira de Cetré, alvo do Athletico

Criado no Santos Laguna-MEX, Cetré se profissionalizou no time mexicano em 2017 e se transferiu ao Junior Barranquilla-COL dois anos depois. Em quatro temporadas, fez 19 gols e deu sete assistências em 158 jogos.

Em 2023, foi emprestado ao Independiente de Medellín e teve o melhor ano da carreira, com 21 gols e sete passes decisivos em 65 partidas. O time colombiano o contratou em definitivo e de graça ao fim da temporada, mas o vendeu para o Estudiantes-ARG no ano seguinte por R$ 10,1 milhões.

Pelo clube argentino, em dois anos, o atacante fez 12 gols e deu 11 assistências em 85 jogos.

