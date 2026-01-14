Mané supera Salah novamente e classifica Senegal para final da Copa Africana de Nações
Leões do Atlas chegam a sua quarta final de AFCON
A Copa Africana de Nações conheceu na tarde desta quarta-feira (14) o seu primeiro finalista. Com gol de Sadio Mané, Senegal venceu o Egito por 1 a 0 no Tangier Grand Stadium, em Tanger (MAR), e assegurou presença na decisão do torneio continental.
Agora, os senegaleses aguardam o adversário, que será definido no confronto entre Nigéria e Marrocos. A grande final está marcada para o próximo domingo, às 16h (horário de Brasília), no Prince Moulay Abdellah Stadium, em Rabat (MAR).
Esta será a quarta final de CAN da história do Senegal e a terceira nas últimas quatro edições — após as campanhas de 2019 e 2021. Atual campeão, o time comandado por Aliou Cissé busca o bicampeonato continental depois do título conquistado em 2021.
Como foi o jogo entre Senegal e Egito?
Primeiro tempo
Desde o apito inicial, o duelo apresentou um contraste claro de estilos. O Senegal assumiu o protagonismo, apostando na maior qualidade técnica e em trocas de passes rápidas para ganhar campo, enquanto o Egito adotou uma postura mais cautelosa, priorizando a organização defensiva e os contra-ataques.
A primeira boa chance da partida surgiu aos 18 minutos, quando Nicolas Jackson aproveitou uma falha da defesa egípcia e finalizou com perigo, mas mandou a bola por cima do gol. Pouco depois, por volta dos 20 minutos, o Senegal sofreu um duro golpe: o zagueiro e capitão Kalidou Koulibaly precisou deixar o campo por lesão.
Mesmo com a baixa importante, os senegaleses mantiveram o ritmo de pressão. Aos 30 minutos, Habib Diarra arriscou de fora da área, mas o goleiro El-Shenawy fez defesa tranquila. No lance seguinte, foi a vez de Pape Gueye finalizar da entrada da área, novamente parando no arqueiro egípcio, que segurou sem dificuldades.
Segundo tempo
A partida seguiu equilibrada e com poucas chances claras até a reta final. O Senegal manteve maior volume de jogo, enquanto o Egito tentava explorar os espaços deixados pelo adversário. A insistência senegalesa foi recompensada aos 77 minutos, quando Sadio Mané arriscou um chute forte de fora da área e venceu El-Shenawy, abrindo o placar.
O Senegal ainda teve a chance de ampliar aos 81 minutos, mas Pape Gueye perdeu o equilíbrio no momento da finalização e mandou para fora. O Egito respondeu nos acréscimos e quase levou a decisão para a prorrogação. Aos 94 minutos, Omar Marmoush recebeu na entrada da área e finalizou com perigo, mas Edouard Mendy fez grande defesa e garantiu a classificação dos Leões de Teranga.
Com solidez defensiva e eficiência no momento decisivo, o Senegal confirmou a vitória mínima e avançou à final da Copa Africana de Nações, mantendo vivo o sonho do bicampeonato continental.
