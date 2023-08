SEGUNDA CHANCE

O Nottingham Forest sofreu na última temporada para se manter na elite, mas conseguiu mais uma chance e quer mostrar mais serviço em 2023-24. No primeiro jogo, a dificuldade se confirmou em campo, em derrota para o Arsenal por 2 a 1, sendo dominado pelos Gunners. A emoção viria no jogo seguinte, em triunfo frente ao Sheffield United: a igualdade parecia ser definitiva no placar, mas Chris Wood decidiu com um gol restando um minuto para o fim do tempo regulamentar. A vitória colocou o Nottingham na primeira metade da tabela, iniciando a 3ª rodada no 10º lugar.