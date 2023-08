- Vi a importância de vir pra Europa e me planejei para fazer um longo período de treinos e aclimatação aqui. Remo junto com o pessoal do Clube Canottiere Gaviratede, com muitos atletas de nível de seleção italiana, do sênior e da sub-23, com um atleta de Mônaco também. Fiz até alguns treinos com a equipe da Austrália, que é muito forte e tem bastante conhecimento no esporte. Fico aqui até o dia 28, quando sigo para Belgrado atrás do sonho de disputar mais uma Olimpíada - contou.