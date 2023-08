A situação do mandatário explodiu após acontecimentos na final da Copa do Mundo Feminina. Rubiales mostrou uma conexão estranhamente forte com as jogadoras da Roja, que se sagrou campeã do mundo pela primeira vez. Depois de muitos abraços fortes e beijos, o comandante não se segurou com a craque do time, Jennifer Hermoso, e beijou a camisa 10 na boca. De acordo com ele, a ação foi consentida e sua relação com a jogadora é muito próxima.