O Manchester United saiu com a vitória em duelo contra Southampton pela Premier League, com grande destaque de Amad Diallo, que marcou hat-trick e salvou os Red Devils. O jogo, válido pela 21ª rodada, marcou uma virada de chave na sequência ruim em que o United vinha passando e afundou ainda mais o Southampton na lanterna da Premier League.

Destaque da partida

Tirando nota 10 no Sofascore, Diallo foi o grande destaque da partida. Com o hat-trick, o jogador assumiu a artilharia do Manchester United na temporada. O marfinense conta com seis gols na Premier League, além de seis assistências em 19 jogos na liga. Diallo é líder em participações em gols na temporada do United, consolidando-se, com apenas com 22 anos, como um dos destaques da temporada dos Red Devils.

O jogador pôs fim a uma sequência de seis partida sem vencer do Manchester United. O retrospecto eram de dois empates e quatro derrotas, sendo três dessas derrotas na liga inglesa.

Como foi o jogo?

Os Red Devils fazia um jogo difícil e estavam saindo com uma amarga derrota em frente a sua torcida no Old Trafford. Ugarte, o vilão do Manchester United na partida, tinha marcado gol contra. Quando tudo parecia em ruínas para os torcedores, Diallo, na bacia das almas, chamou a responsabilidade e marcou três gols para virar a partida e carimbar a vitória para o United.

O Southampton, por sua vez, parece não ter um norte na Premier League. A equipe soma seis pontos em 21 partidas. O time tem apenas uma vitória na liga e vem quatro derrotas seguida na competição. O Southampton vinha conquistando ótimo resultado, mas cedeu a pressão do Manchester e não conseguiu segurar Diallo.

