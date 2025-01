Chelsea e Bournemouth ficaram no empate em 2 a 2 nesta terça-feira (14), pela 21ª rodada da Premier League. Cole Palmer abriu o placar para os donos da casa, mas Justin Kluivert e Antonie Semenyo marcaram para virar o jogo para os visitantes. Com o resultado, os Blues chegam a 37 pontos e seguem na quarta colocação, enquanto os Cherries vão a 34 pontos, na sétima posição.

Como foi o jogo?

O primeiro tempo foi de controle total do Chelsea. Logo aos quatro minutos, Nicolas Jackson arrancou desde o meio-campo até a entrada da área e serviu Cole Palmer, que teve frieza e bateu no canto do goleiro para abrir o placar. Ao total, os Blues tiveram 13 finalizações antes do intervalo (cinco no gol), mas não conseguiram ampliar a vantagem.

Já na segunda etapa, não demorou cinco minutos para o Bournemouth chegar ao empate. Moisés Caicedo derrubou Semenyo na área, e o árbitro apontou pênalti, cobrado e convertido por Kluivert. O Chelsea voltou a pressionar, mas foram os Cherries que chegaram ao gol. Desta vez, Semenyo recebeu dentro da área, driblou Acheampong e bateu firme para marcar aos 23'/2ºT. Os Blues seguiram em cima, até que João Félix foi derrubado na meia-lua de ataque. Reece James foi para a cobrança da fata e empatou o duelo, dando números finais para o confronto em Londres: 2 a 2.

Cole Palmer, do Chelsea, arranca conta o defensor do Bournemouth Illia Zabarnyi em duelo pela Premier League (Foto: JUSTIN TALLIS / AFP)

✅ FICHA TÉCNICA

CHELSEA 2 X 2 BOURNEMOUTH

21ª RODADA - PREMIER LEAGUE

📆 Data e horário: terça-feira, 14 de janeiro 2025, às 16h30 (de Brasília)

📍 Local: Stanford Bridge, em Londres, na Inglaterra

🟨 Árbitro: Robert Jones;

🚩 Assistentes: Ian Hussin e Neil Davies;

🖥️VAR: Graham Scott.

⚽ Gols: Cole Palmer (aos 4'/1ºT) e Reece James (aos 50'/2ºT), para o Chelsea; Justin Kluivert (aos 5'/2ºT) e Antoine Semenyo (aos 23'/2ºT), para o Bournemouth;

🟨 Cartões amarelos: Jackson e Lavia, do Chelsea; Brooks e Huijsen, do Bournemouth;

🟥 Cartões vermelhos: -

⚽ ESCALAÇÕES

CHELSEA (Técnico: Enzo Maresca)

Sánchez; Caicedo, Acheampong, Colwill e Cucurella; Enzo Fernández e Romeo Lavia; Sancho, Palmer e Madueke; Nicholas Jackson.

BOURNEMOUTH (Técnico: Andoni Iraola)

Travers; Hill, Zabarnyi, Huijsen e Kerkez; Tyler Adams e Lewis Cook; Brooks, Christie e Semenyo;Ouattara.