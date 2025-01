Atlético de Madrid alcança feito inédito e reassume liderança de La Liga

Após mais uma vitória na temporada, o Atlético de Madrid se consolida como um forte candidato ao título de La Liga 2024-25. Neste domingo (12), a equipe de Diego Simeone venceu o Osasuna, em casa, por 1 a 0, com gol de Julián Álvarez, e reassumiu a liderança na tabela, com 44 pontos. Porém, mais que isso, o esquadrão colchonero alcançou uma marca importante na história do clube, que alcançou o 14º triunfo consecutiva na temporada: a sequência jamais realizada na história da instituição.

O time liderado por "Cholo" Simeone não é derrotado desde outubro de 2024. A últimas vez que o Atlético de Madrid saiu de campo derrotado foi diante do Real Betis, pela 11ª rodada do campeonato espanhol. Desde então, o time empilhou resultados positivos por La Liga, Copa do Rei e Champions League. Uma marca importante da sequência é a solidez defensiva: o time só foi vazado em cinco das 14 oportunidades.

A característica é refletida nas estatísticas. Nesta altura da liga, os Colchoneros são donos da melhor defesa da competição, com apenas 12 gols concedidos em 19 partidas. Esta, aliás, tem sido a chave para uma equipe que surge como uma alternativa ao título tão forte quanto Real Madrid e Barcelona, segundo e terceiro colocados, que disputam a Supercopa da Espanha neste domingo, em Jidá, na Arábia Saudita.

Diego Simeone, treinador do Atlético de Madrid

O resultado que eternizou o time de Julián Álvarez, Antoine Griezmann, Rodrigo de Paul e companhia na história do clube foi marcado por uma atuação sólida e eficiente. Mesmo longe de um volume grande de finalizações, o Atlético criou um total de quatro chances claras de gol, em uma delas, o atacante argentino recebeu um presente de Lenglet, de cabeça, após um escanteio cobrado por Griezmann, e apenas precisou finalizar para o gol aberto. Este foi o sexto gol de Álvarez nesta edição da competição.

Campeão do primeiro turno de La Liga, o Atlético de Madrid defende a liderança da competição. O próximo duelo da equipe é diante do Leganés, fora de casa, no sábado (18).

