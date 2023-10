No último fim de semana, Jassim tentou comprar 100% das ações do United por seis bilhões de libras, mas os Glazers, família dona do clube, rejeitou por querer continuar tendo ações majoritárias. O plano do sheik era investir um dinheiro pesado no clube, buscando a contratação do astro francês Kylian Mbappé, de acordo com o jornal alemão "Bild".