Nole perdeu 500 pontos do ATP 500 de Astana, no Cazaquistão, ano passado, enquanto que Carlos Alcaraz somou apenas 90 das oitavas do Masters 1000 de Xangai, na China. A vantagem agora é de 2.240 pontos. Nole tem mais 2.100 pontos a defender neste final de ano enquanto que o espanhol descarta 360. Serão mais 3.000 pontos a disputar para o espanhol e 2.500 para Djokovic nas últimas semanas da temporada com Paris, Basileia e o ATP Finals.