O Sheik Jassim bin Hamad Al Thani, do Qatar, se retirou do processo de compra do Manchester United. Segundo o jornalista Fabrizio Romano, o empresário qatari apresentou uma proposta totalmente à vista, liquidando todas as dívidas antigas, com zero dívidas novas, para 100% do clube. A família Glazer, dona do United há quase duas décadas, rejeitou a oferta.