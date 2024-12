O Manchester United visita o Manchester City no próximo domingo (15), pela 16ª rodada da Premier League. Os Red Devils tentam se recuperar do início ruim no Campeonato Inglês e ocupam atualmente a 13ª colocação, com 19 pontos. Por outro lado, a equipe comandada por Rúben Amorim vem de vitória por 2 a 1 sobre o Viktoria Plzen, pela Europa League.

Manchester United: lesões

O Manchester United tem apenas uma lesão confirmada para o clássico com o City. Luke Shawn segue fora por conta de contusão no punho e não está à disposição dos Red Devils para o Duelo. Por outro lado, Jonny Evans, que lida com o mesmo problema, tem chances de retornar para o confronto de domingo (15) e é dúvida.

Manchester United: suspensos e pendurados

Ao contrário dos lesionados, o Manchester United não terá desfalques por suspensão diante do City. No entanto, o zagueiro Harry Maguire está pendurado com quatro cartões amarelos e em risco de ficar suspenso em caso de nova punição.

Provável escalação do Manchester United

A provável escalação do Manchester United para o clássico com o Manchester City tem: Onana; Mazraoui, De Ligt, Martínez; Casemiro e Ugarte; Diallo, Bruno Fernandes, Garnacho; Hojlund e Zirkzee.

Manchester City x Manchester United: onde assistir

Manchester City e Manchester United se enfrentam neste domingo (15), pela 16ª rodada da Premier League. A bola rola a partir das 13h30 (de Brasília), no Etihad Stadium, em Manchester, com transmissão da ESPN e do Disney+. 🚨 Clique para assistir no Disney+

