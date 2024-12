Com cinco vitórias e um empate nos últimos seis jogos, o Arsenal vive um bom momento nesta temporada. Na última quarta-feira (11), os Gunners bateram o Monaco por 3 a 0, saltando para a terceira colocação da UEFA Champions League e encaminhando a classificação direta às oitavas de final. Na Premier League, o time de Londres também está na terceira posição, na cola dos líderes Liverpool e Chelsea.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Diante de um mês de dezembro recheado de compromissos, devido ao intenso calendário do futebol europeu, o técnico Mikel Arteta conta com o ítalo-brasileiro Jorginho como peça-chave na rotação no meio-de-campo. São sete jogos neste período, além uma oitava partida no primeiro dia de 2025. E o Arsenal tem aproveitamento melhor com Jorginho em campo.

continua após a publicidade

Nesta temporada, os Gunners disputaram 23 partidas, sendo que o meio-campista participou de 12. Nas vezes em que atuou, o clube teve um aproveitamento bem superior. Com Jorginho, são nove vitórias, dois empates e apenas uma derrota, sendo 81% de aproveitamento. Sem ele, são cinco vitórias, quatro empates e duas derrotas, com 58%. No geral, o Arsenal possui 70% de aproveitamento.

Desde a última Data Fifa, em meados de novembro, Jorginho voltou a marcar presença regularmente em campo trazendo qualidade no passe e exercendo o seu papel de liderança, já que é um dos capitães do elenco. Tanto que, nos últimos quatro jogos do Arsenal, o jogador foi titular em dois deles e entrou na etapa final dos outros dois.

continua após a publicidade

Eleito terceiro melhor jogador na Ballon d'Or em 2021 e Melhor Jogador da UEFA em 2020/21, Jorginho defende as cores do Arsenal desde janeiro de 2023. Desde então, foram 64 jogos disputados. O ítalo-brasileiro também acumula passagens de destaques pelo Chelsea (ING) e Napoli (ITA), além da Seleção Italiana, onde foi fundamental na conquista do título da UEFA Euro 2020.

➡️ Neymar revela se jogará próxima Copa do Mundo pela Seleção Brasileira

O Arsenal, de Jorginho e companhia, volta a campo neste sábado (14) diante do Everton, às 12h (horário de Brasília), no Emirates Stadium, pela 16ª rodada da Premier League.