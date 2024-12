Man City x Man United: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Premier League

Manchester City e Manchester United se enfrentam neste domingo (15), pela 16ª rodada da Premier League. A bola rola a partir das 13h30 (de Brasília), no Etihad Stadium, em Manchester, com transmissão da ESPN e do Disney+. 🚨 Clique para assistir no Disney+

➡️ Sheik do Catar volta a mostrar interesse na compra do Manchester United

Confira todas as informações que você precisa saber sobre o confronto entre Manchester City e Manchester United (onde assistir, horário, escalações e local).

Manchester City x Manchester United: principais informações

✅ FICHA TÉCNICA

Manchester City x Manchester United

16ª RODADA - Premier League

🗓️ Data e horário: domingo, 15 de dezembro de 2024, às 13h30 (de Brasília)

📍 Local: Etihad Stadium, em Manchester (ING)

📺 Onde assistir: ESPN e Disney +

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

MANCHESTER CITY (Técnico: Pep Guardiola)

Ortega; Simpson-Pusey, Walker, Rúben Dias e Gvardiol; Gundogan, Bernardo Silva e Grealish (De Bruyne); Savinho, Haaland e Doku

MANCHESTER UNITED (Técnico: Rúben Amorim)

Onana; Mazraoui, De Ligt, Martínez; Casemiro e Ugarte; Diallo, Bruno Fernandes, Garnacho; Hojlund e Zirkzee