Manchester United prepara ‘chapéu’ em rival para anunciar novo treinador

Rúben Amorim, treinador do Sporting, está muito próximo de comandar o Manchester United (Foto: Erwin Scheriau/AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 29/10/2024 - 15:40 • Manchester (ING)

O Manchester United está muito próximo de anunciar o sucessor de Erik ten Hag no comando técnico do clube. Rúben Amorim, treinador do Sporting, de Portugal, foi o nome escolhido pela diretoria dos Diabos Vermelhos e o clube irá pagar a multa rescisória, avaliada em 10 milhões de euros, para assinar com o técnico da equipe lisboeta. Semanas atrás, diversos veículos da imprensa europeia o apontaram como preterido pelo Manchester City para substituir Pep Guardiola, que tem futuro incerto no clube.

United muito próximo de fechar com novo treinador

De acordo com o jornalista Fabrizio Romano, especializado no mercado de transferências da Europa, o United chegou a um acordo com o treinador e com o Sporting. É apenas questão de tempo para o anúncio oficial.

Erik ten Hag foi demitido na manhã da última segunda-feira (28) após temporadas sem evolução no comando da equipe. Com isso, Ruud van Nistelrooy deve comandar a equipe no confronto diante do Leicester, pela Copa da Liga Inglesa, mas Amorim já deve estar na beira dos gramados no compromisso de domingo (3), contra o Chelsea, pela Premier League.

Sem contar interinos, Rúben Amorim deve ser o sexto treinador a trabalhar no Manchester United desde o final da dinastia Alex Ferguson, em 2013. O desafio do português, que guiou o Sporting ao título português em 2023-24, é fazer com que o Manchester United volte a brigar pelo taça da Premier League.

Rúben Amorim comanda o time do Sporting pelo Campeonato Português (Foto: Miguel Riopa/AFP)

