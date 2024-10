Perfil da Bola de Ouro confunde Rodri, vencedor do prêmio, com outro jogador

Rodri conquistou o prêmio Bola de Ouro (Foto: Oli SCARFF/AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 28/10/2024 - 18:47 • Paris (FRA)

O perfil oficial da Bola de Ouro no Instagram cometeu uma gafe nesta segunda-feira (28). Ao publicar uma foto de Rúben Dias, a conta confundiu o zagueiro português com o meia Rodri, vencedor do prêmio. A publicação foi alterada, mas não escapou de críticas de internautas.

"Rodri está por aqui", escreveu o perfil, na foto de Rúben Dias.

- Os caras não sabem nem quem é o Rodri - escreveu um internauta.

- Os caras nem disfarçam mais. Vão entregar a Bola de Ouro e nem sabem quem é o cara, que ridículo - comentou outra conta.

- Parabéns pela Bola de Ouro, Ruben Dias - ironizou mais um perfil.

No início desta segunda, a imprensa internacional noticiou que Rodri seria o vencedor do prêmio. Com isso, o Real Madrid decidiu não comparecer ao evento em Paris. Os merengues venceram a categoria de melhor clube da temporada, mas ninguém subiu ao palco para receber o prêmio.

Números de Vini Jr e Rodri na temporada 2023/24

Vini Jr anotou 24 gols e deu nove assistências em 39 jogos pelo Real Madrid na última temporada. Em 2023/24, o brasileiro conquistou Champions League, La Liga e Supercopa da Espanha. Com a Seleção Brasileira, acabou eliminado nas quartas de final da Copa América.

Rodri, por sua vez, marcou nove gols e deu 13 assistências em 50 jogos pelo Manchester City. Pelo clube inglês em 2023/24, o meia conquistou a Premier League, Supercopa da Uefa e Mundial de Clubes. Com a Espanha, o jogador foi campeão da Eurocopa.