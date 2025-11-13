menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Manchester United monitora cria do Flamengo; confira

Meio-campista pode trocar de clube na Premier League

Avatar
Gabriel Mota
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 13/11/2025
15:50
Joao-Gomes-Brasil
imagem cameraJoão Gomes é cria do Flamengo e atrai interesse do Manchester United (Foto: Rafael Ribeiro / CBF)
  • Matéria
  • Mais Notícias
Ver Resumo da matéria por IA
Manchester United planeja interesse em João Gomes do Flamengo.
O Wolverhampton pode rebaixar e abrir venda do jogador.
O jogador foi avaliado em 60 milhões de libras pelo Wolverhampton.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

O Manchester United começa a planejar a próxima janela de verão europeu e está interessado em um cria do Flamengo. De acordo com o jornalista Ben Jacobs, João Gomes está no radar dos Red Devils já que poderá ficar disponível no mercado caso o Wolverhampton seja rebaixado na Premier League.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Mesmo com o interesse para a próxima temporada, João Gomes pode ser negociado já na janela de janeiro. O Wolverhampton é tido como grande candidato ao rebaixamento, já que somou apenas dois pontos em 33 possíveis e se o quadro não mudar até o início de 2026, o clube poderia abrir a possibilidade de uma venda, principalmente para compensar uma possível queda das receitas ao cair de divisão.

continua após a publicidade

O Wolverhampton havia avaliado João Gomes em 60 milhões de libras (R$ 419,2 milhões na cotação atual), valor semelhante ao recebido por outro brasileiro que rumou ao Manchester United recentemente: Matheus Cunha. Ruben Amorim estaria atraído pela possibilidade de ter um meio-campista com as características de João: combativo e dinâmico.

João Gomes - Seleção Brasileira
Alvo do United, João Gomes está no radar de Ancelotti na Seleção (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

João Gomes deixou o Flamengo para rumar à Premier League

João Gomes surgiu no Flamengo em 2021 e se consolidou como um titular do técnico Dorival Junior na temporada 2022, quando o Rubro-negro conquistou a Libertadores pela última vez. Assim, em janeiro de 2023, o meio-campista foi vendido ao Wolverhampton por 18 milhões de euros (R$ 111 milhões). Com o interesse, o Manchester United pode ser o terceiro clube da carreira de João Gomes.

continua após a publicidade

➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias