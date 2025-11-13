Manchester United monitora cria do Flamengo; confira
Meio-campista pode trocar de clube na Premier League
- Matéria
- Mais Notícias
O Manchester United começa a planejar a próxima janela de verão europeu e está interessado em um cria do Flamengo. De acordo com o jornalista Ben Jacobs, João Gomes está no radar dos Red Devils já que poderá ficar disponível no mercado caso o Wolverhampton seja rebaixado na Premier League.
Relacionadas
- Futebol Internacional
Técnico do Manchester United critica seus jogadores: ‘Confortáveis’
Futebol Internacional09/11/2025
- Futebol Internacional
Joia do Manchester United quebra o silêncio sobre ter recusado o Real Madrid
Futebol Internacional08/11/2025
- Fora de Campo
Europeus se rendem a atuação de convocado por Ancelotti em Tottenham x United: ‘Que classe’
Fora de Campo08/11/2025
➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Mesmo com o interesse para a próxima temporada, João Gomes pode ser negociado já na janela de janeiro. O Wolverhampton é tido como grande candidato ao rebaixamento, já que somou apenas dois pontos em 33 possíveis e se o quadro não mudar até o início de 2026, o clube poderia abrir a possibilidade de uma venda, principalmente para compensar uma possível queda das receitas ao cair de divisão.
O Wolverhampton havia avaliado João Gomes em 60 milhões de libras (R$ 419,2 milhões na cotação atual), valor semelhante ao recebido por outro brasileiro que rumou ao Manchester United recentemente: Matheus Cunha. Ruben Amorim estaria atraído pela possibilidade de ter um meio-campista com as características de João: combativo e dinâmico.
João Gomes deixou o Flamengo para rumar à Premier League
João Gomes surgiu no Flamengo em 2021 e se consolidou como um titular do técnico Dorival Junior na temporada 2022, quando o Rubro-negro conquistou a Libertadores pela última vez. Assim, em janeiro de 2023, o meio-campista foi vendido ao Wolverhampton por 18 milhões de euros (R$ 111 milhões). Com o interesse, o Manchester United pode ser o terceiro clube da carreira de João Gomes.
➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
- Matéria
- Mais Notícias