Manchester United monitora cria do Flamengo; confira

O Manchester United começa a planejar a próxima janela de verão europeu e está interessado em um cria do Flamengo. De acordo com o jornalista Ben Jacobs, João Gomes está no radar dos Red Devils já que poderá ficar disponível no mercado caso o Wolverhampton seja rebaixado na Premier League.

Mesmo com o interesse para a próxima temporada, João Gomes pode ser negociado já na janela de janeiro. O Wolverhampton é tido como grande candidato ao rebaixamento, já que somou apenas dois pontos em 33 possíveis e se o quadro não mudar até o início de 2026, o clube poderia abrir a possibilidade de uma venda, principalmente para compensar uma possível queda das receitas ao cair de divisão.

O Wolverhampton havia avaliado João Gomes em 60 milhões de libras (R$ 419,2 milhões na cotação atual), valor semelhante ao recebido por outro brasileiro que rumou ao Manchester United recentemente: Matheus Cunha. Ruben Amorim estaria atraído pela possibilidade de ter um meio-campista com as características de João: combativo e dinâmico.

Alvo do United, João Gomes está no radar de Ancelotti na Seleção (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

João Gomes deixou o Flamengo para rumar à Premier League

João Gomes surgiu no Flamengo em 2021 e se consolidou como um titular do técnico Dorival Junior na temporada 2022, quando o Rubro-negro conquistou a Libertadores pela última vez. Assim, em janeiro de 2023, o meio-campista foi vendido ao Wolverhampton por 18 milhões de euros (R$ 111 milhões). Com o interesse, o Manchester United pode ser o terceiro clube da carreira de João Gomes.

