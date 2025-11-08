Europeus se rendem a atuação de convocado por Ancelotti em Tottenham x United: 'Que classe'

Os torcedores do Tottenham se renderam ao brasileiro Richarlison após voltar a marcar no empate contra o Manchester United, pela 11ª rodada da Premier League, neste sábado (8). O atacante vinha sendo bastante criticado pelos internautas, mas foi consolado após virar a partida no clássico inglês.

No decorrer da primeira etapa, enquanto o placar ainda estava zerado, Richarlison desperdiçou uma boa chance de balançar as redes para a equipe londrina. Logo aos 15 minutos, o brasileiro recebeu um bonito cruzamento de Pedro Porro e acabou furando a cabeçada. Após o lance, os torcedores do Tottenham não perdoaram o atacante nas redes sociais.

A redenção veio nos minutos finais. Já nos acréscimos, Richarlison conseguiu desviar a bola e virou o clássico contra o Manchester United. Após o lance, os torcedores se desculparam com o atacante brasileiro nas redes sociais. Confira abaixo.

Tradução: Que gol do Richarlison

Tradução: Richarlison, eu nunca duvidei de você meu filho

Tradução: Richarlison, o melhor jogador da história

Tradução: Que classe do Richarlison

Tradução: Richarlison... O que acabou de acontecer?

No último lance do jogo, o zagueiro Mathias De Ligt acertou uma bonita cabeçada e empatou o clássico para o Manchester United. Com o resultado, os rivais seguem empatados em pontos e disputam uma vaga no pelotão de elite da Premier League.

Richarlison em ação em Tottenham x Manchester United (Foto: Ben STANSALL / AFP)

Como foi Tottenham x Manchester United?

Texto por: Gabriel Bergone

O confronto começou com o Manchester United controlando a posse de bola nos instantes iniciais. No entanto, o Tottenham rapidamente ajustou-se e conseguiu dividir o domínio das ações. Os primeiros 20 minutos da etapa inicial foram caracterizados por um jogo muito travado.

Ambas as equipes conseguiram criar oportunidades, com destaque para Richarlison e Brennan Johnson pelo Tottenham, mas nenhuma delas se configurou como uma chance clara e decisiva de abrir o placar. Porém, a situação mudou aos 31 minutos, quando o United conseguiu sair na frente. Após os Spurs tentarem afastar a bola da área, os Red Devils pressionaram e recuperaram a posse. Em seguida, Diallo fez o levantamento e Mbeumo finalizou de cabeça para balançar as redes.

Até o fim do primeiro tempo nenhuma das equipes criou mais chances de perigo. Na volta do intervalo, o Tottenham iniciou os trabalhos no campo de ataque, com o United explorando os erros para contratar. Com a crescida dos Spurs, quem mais sofreu foi o goleiro Lammens, evitando o empate.

Richarlison marca nos acréscimos, mas Manchester United empata com Tottenham por 2 a 2 pela Premier League (Foto: Ben STANSALL / AFP)

O jogo continuou pegado no meio-campo, mas quem tinha o controle era o Tottenham, que buscava o gol a todo momento. Aos 16 minutos da etapa complementar, os Spurs empataram, mas a arbitragem pegou impedimento de Brennan Johnson após toque de Richarlison.

Pressionando desde o início e vendo o empate próximo, o Tottenham conseguiu igualar. Em contra-ataque puxado por Odobert, Udogie recebeu e cruzou para Mathys Tel deixar em 1 a 1.

A partir daí, foi com gostinho brasileiro: de virada, nos acréscimos do jogo, Richarlison marcou após sobra e desvio na entrada da área. Porém, em roteiro de cinema, o Manchester United buscou o empate. Após cobrança de escanteio, De Ligt sozinho na segunda trave, cabeceou e deixou tudo igual.