O zagueiro Leny Yoro, do Manchester United, quebrou o silêncio sobre a recusa ao Real Madrid. Em entrevista ao jornal "Daily Mail", o jovem francês foi direto ao responder se estava arrependido de ter recusado o clube para se juntar ao projeto do Manchester United.

Yoro foi o centro de uma disputa entre o Real Madrid e o Manchester United. Ele acabou escolhendo a Inglaterra em uma transferência de 50 milhões de euros. A decisão foi muito questionada na época, já que ele trocou o time campeão da Champions League por um clube em crise. Questionado sobre um possível arrependimento, o zagueiro foi firme.

Yoro em apresentação no Manchester United. (Foto: Manchester United/Divulgação)

— Nem mesmo na temporada passada eu tive esse sentimento de arrependimento, nem nada parecido — disse Yoro ao "Daily Mail". — Eu conheço o Manchester United. Sei que às vezes você pode ter uma temporada ruim, mas este é um clube de primeira linha, então não se podem ter dúvidas sobre isso.

O zagueiro de 19 anos admitiu que entende as críticas que recebeu pela escolha, mas defendeu sua aposta no projeto de longo prazo dos Red Devils, agora comandados por Ruben Amorim.

— Conhecia o projeto antes de vir. Claro, não posso esperar que no primeiro ano terminemos em 15º. Mas tenho confiança neste clube — revelou Yoro. — Sei que algumas pessoas falaram sobre isso no ano passado por causa dos resultados. Posso entendê-los, mas, sinceramente, é minha decisão, minha carreira. Eu sei o que estou fazendo. Hoje minha decisão é o Manchester, e estou muito feliz com isso.

A primeira temporada de Yoro em Manchester foi marcada por dificuldades. Ele sofreu uma lesão no metatarso logo na pré-temporada e ficou afastado até dezembro, mal atuando sob o comando do ex-técnico Erik Ten Hag. Agora, ele vê um "lado bom" no fato de o time não disputar competições europeias este ano.

— Acho que este ano é diferente. Não temos a Liga dos Campeões, mas se podemos tirar algo de bom disso, é que temos mais tempo para treinar e mais liberdade mental — finalizou.

