Técnico do Manchester United critica seus jogadores: 'Confortáveis'

O técnico Ruben Amorim não poupou palavras na crítica aos jogadores do Manchester United após o duelo contra o Tottenham, pela 11ª rodada da Premier League. Apesar de seus comandados terem garantido o empate por 2 a 2 nos acréscimos contra os Spurs, neste sábado (8), o português acusou os atletas de se sentirem "confortáveis demais" após igualar um jogo no qual estiveram na vantagem em grande parte do tempo.

O gol de cabeça de Matthijs de Ligt nos acréscimos do segundo tempo garantiu ao United uma sequência de cinco jogos sem perder, mas o nível da equipe variou drasticamente em uma partida que controlava após o gol de Bryan Mbeumo no primeiro tempo. Na etapa complementar, a minutos do apito final, Mathys Tel e Richarlison viraram o jogo para o Tottenham.

Ruben Amorim expressou preocupação com o fato de o time ter se desligado em alguns momentos do jogo enquanto estava em vantagem.

— Temos muitos problemas, estamos apenas no começo. Sei que às vezes os resultados mostram às pessoas que estamos melhorando, mas temos muito a fazer. Estávamos confortáveis no jogo, mas acho que deveríamos ter jogado melhor, ser mais agressivos, sentir o ambiente do estádio e que os três pontos estavam ali — disse o técnico do Manchester United.

— Acho que nos sentimos confortáveis demais durante o jogo. Precisamos esperar que, em uma jogada, tudo pode acontecer e mudar o humor do estádio, e hoje foi isso. Precisamos melhorar porque o jogo estava ali para ser vencido — finalizou.

Tottenham x Manchester United

Matthijs de Ligt e Richarlison disputam bola em jogo entre Tottenham e Manchester United pela Premier League (Foto: Ben STANSALL / AFP)

Tottenham e Manchester United empataram por 2 a 2, pela 11ª rodada da Premier League. A partida foi realizada neste sábado (8), às 09h30 (de Brasília), no Tottenham Hotspurs Stadium, em Londres (ING). Os gols foram marcados por Bryan Mbeumo e De Ligt, aos Red Devils, enquanto Mathys Tel e Richarlison fizeram para os Spurs.

Com o resultado, o Tottenham subiu para a terceira colocação na tabela do Campeonato Inglês, com 18 pontos, sete a menos que o líder Arsenal. Por outro lado, o United, que assumia a vice-liderança, despencou para a sétima posição, com 18.

Após a pausa da Data Fifa, o Tottenham encara o Arsenal no dérbi do norte de Londres, no dia 23 de novembro, às 13h30 (de Brasília). Do outro lado, no dia 24, o Manchester United recebe o Everton às 17h. Ambos os confrontos são válidos pela 12ª rodada da Premier League.

