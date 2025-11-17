Destaque da Premier League gera disputa entre Liverpool e United

Liverpool e Manchester United estão prestes a disputar mais uma contratação de destaque na Premier League. O atacante Antoine Semenyo, do Bournemouth, atrai grande atenção dos rivais e poderá se transferir já na janela de janeiro. De acordo com o jornalista David Ornstein, uma cláusula de mais de R$ 400 milhões poderá ser acionada a partir de 2026.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Na disputa, o Liverpool parece estar mais adiantado e deverá se reunir com os representantes do Bournemouth neste fim de semana para discutir a possível transferência de Antoine Semenyo. Por outro lado, o United avalia agir rapidamente para avançar pelo atacante de 25 anos e tentar superar os Reds na disputa.

continua após a publicidade

Um fator importante é que o contrato de Semenyo inclui uma cláusula de 65 milhões de libras (R$ 456 milhões na cotação atual) para qualquer clube, mas que precisa ser acionada até uma data específica para dar tempo ao Bournemouth de buscar um substituto. Por isso, Liverpool e Manchester United tentam se antecipar numa possível negociação.

Antoine Semenyo é alvo do United e do Liverpool (Foto: Paul ELLIS / AFP)

Semenyo é destaque na Premier League

Antoine Semenyo começou a se destacar pelo Bournemouth há duas temporadas, quando marcou oito gols e concedeu duas assistência na Premier League de 2023/24. No ano seguinte, o atacante elevou seus números, balançando as redes 11 vezes e contribuindo com cinco passes para gols. No entanto, 2025/26 vem sendo a grande provação do ganês, colocando-se como um dos principais artilheiros do Campeonato Inglês, com seis tentos, e gerando três assistências. Tudo isso em apenas 11 rodadas, o que justifica o interesse de Liverpool e Manchester United.

continua após a publicidade

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial