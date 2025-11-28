Borussia Dortmund renova patrocínio de moda casual; confira

Na moda, mesmo fora de campo. O Borussia Dortmund anunciou a extensão da parceria com a Guess Jeans, iniciada em junho deste ano. A marca ampliará ações de moda casual, campanhas globais e iniciativas de aproximação com torcedores. No comunicado oficial, o diretor de internacionalização e parcerias comerciais do clube alemão, Benedikt Scholz, celebrou a renovação do vínculo.

- Vemos na Guess Jeans não apenas uma parceira, mas uma inovadora que fortalece significativamente o nosso apelo global no segmento de moda. As amplas campanhas de ativação são excelentes exemplos de como podemos nos conectar com nossos fãs em pé de igualdade e tornar nossa marca tangível além do esporte - explicou o dirigente, antes de completar:

- Um verdadeiro cenário ganha-ganha para ambos os lados, que reforça nossa estratégia de mercado de longo prazo.

A patrocinadora é uma empresa estadunidense fundada em 1981. Nicolai Marciano, diretor de desenvolvimento de novos negócios da marca, também celebrou a renovação da parceria.

- Nossa colaboração com o Borussia Dortmund é muito mais do que apenas um patrocínio: é uma parceria entre duas marcas fortes que se inspiram mutuamente e abrem novos potenciais de mercado - exaltou.

Valores e o tempo de prolongamento do acordo não foram divulgados.

Em campo

Atualmente na quarta posição na Bundesliga, o Borussia Dortmund está na sexta posição na Champions League. O time aurinegro soma três vitórias, um empate e uma vitória na fase de liga da competição.

