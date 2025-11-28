A Associação do Futebol Argentino (AFA) anunciou punições ao Estudiantes de La Plata após o protesto realizado no playoff do Torneio Clausura contra o Rosario Central. Na ocasião, os jogadores da equipe visitante formaram uma guarda de honra de costas para a equipe reconhecida pela entidade como a melhor de 2025. O ato, que ocorreu no último domingo (23), gerou um processo disciplinar que resultou em sanções ao clube, aos atletas envolvidos e ao presidente e ex-jogador Juan Sebastián Verón.

A AFA formalizou, em documento divulgado nesta semana, que as penalidades passam a valer no Torneio Apertura de 2026. Verón recebeu suspensão de seis meses para atividades relacionadas ao futebol, conforme o artigo 12 do Código Disciplinário. O clube também foi multado pela conduta considerada ofensiva e por violação aos princípios de fair play, além de desnaturalizar a guarda de honra ao realizá-lo de costas.

Pelo mesmo artigo, vários jogadores do Estudiantes foram punidos com duas partidas de suspensão. Entre eles estão Fernando Muslera, Román Gomez, Santiago Núñez, Tiago Palacios, Facundo Farías, Leandro González Pírez, Daniel Arzamendia, Edwuin Cetré, Lucas Piovi, Cristian Medina e Mikel Amondarain. O capitão Santiago Núñez ainda foi proibido de exercer a função de capitão por três meses.

Esposa de Verón critica Tapia e cita Messi

As punições repercutiram entre torcedores e dirigentes do Estudiantes, mas o caso ganhou nova dimensão após as manifestações de Valentina Martín, esposa de Verón. Pelas redes sociais, ela criticou o presidente da AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, e mencionou Lionel Messi por sua proximidade com o dirigente.

— O de Miami, o inglês, o vendido… aquele que voltou, aquele que nos fez maiores, o único que tem a coragem no lugar, e que dou fé, que luta para que tudo seja um pouco melhor. (Verón) É mais argentino que o "m*" que ganhou a Copa do Mundo e que vive em Miami, amigo do gordo. Fora mafiosos do futebol argentino! Mais "veronista" do que nunca e sempre deste lado — disparou Valentina.

Veron é presidente do Estudiantes (Foto: Divulgação)

Entenda a controvérsia entre Rosário Central, Estudiantes e AFA

A controvérsia surgiu após a decisão da AFA de coroar o Rosario Central campeão nacional por desempenho anual, alterando o entendimento tradicional do regulamento, que prevê o título apenas para os vencedores do Apertura e do Clausura. O protesto do Estudiantes ocorreu em desacordo com essa mudança e desencadeou o processo disciplinar que motivou as atuais punições.

Em campo, o Estudiantes surpreendeu o Rosário Central e, com gol de Edwuin Cetré, venceu por 1 a 0, fora de casa, e avançou para as quartas de final do Clausura. Na próxima fase, a equipe de La Plata encara o Central Córdoba, no sábado (29), às 21h30 (de Brasília), no Estadio Alfredo Terrera, em Santiago del Estero-ARG.

