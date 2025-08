O Liverpool deu o primeiro passo oficial para contratar Alexander Isak, mas viu sua proposta ser recusada pelo Newcastle. O atacante sueco, um dos destaques da última temporada da Premier League, quer deixar o clube e já treina longe do elenco principal.

Newcastle recusa proposta por Isak

O Newcastle rejeitou uma proposta formal do Liverpool pela contratação do centroavante Alexander Isak. Segundo a imprensa britânica, os Reds demonstraram interesse em fechar um acordo na casa das 120 milhões de libras (cerca de R$ 888 milhões), mas ouviram um "não" como resposta.

Mesmo com três anos restantes em seu contrato, Isak tem manifestado o desejo de sair ainda nesta janela. Ele, inclusive, tem treinado longe da pré-temporada do Newcastle — que está na Coreia do Sul — e realiza atividades físicas nas instalações da Real Sociedad, seu antigo clube.

Internamente, o Newcastle atribui a ausência do sueco a uma lesão muscular na coxa. No entanto, fontes próximas ao jogador afirmam que a decisão de não participar da turnê asiática partiu do próprio Isak, que vê com bons olhos uma mudança de ares.

Desde que chegou à Inglaterra em 2022, por 60 milhões de libras, Isak se consolidou como um dos atacantes mais eficientes da Europa. Na temporada passada, marcou 27 gols e foi decisivo na conquista da Copa da Liga Inglesa, quando anotou na vitória por 2 a 1 sobre o próprio Liverpool — encerrando um jejum de 70 anos sem títulos nacionais para os Magpies.

Os Magpies ainda tentaram convencer o jogador a renovar, oferecendo um novo contrato com cláusula de liberação a partir do ano que vem, mas não houve mudança de postura por parte do atleta e de seus representantes.

Atento ao mercado, o Newcastle já começou a avaliar possíveis substitutos. Benjamin Sesko, do RB Leipzig, era o nome favorito, mas o Manchester United entrou forte na disputa. Outros nomes observados são Yoane Wissa, do Brentford, e Hugo Ekitike, recentemente contratado pelo próprio Liverpool junto ao Eintracht Frankfurt.

Alexander Isak é alvo do Liverpool na janela de transferência (Foto: Paul Ellis / AFP)

