Supercopa da Europa: o que é, times, regulamento e datas

A partida acontece no Stadio Friuli, com capacidade para 25.144 torcedores e promete alto nível técnico.

A temporada europeia de clubes tradicionalmente tem início com uma partida que une prestígio, rivalidade e simbolismo: a Supercopa da Europa. Em 2025, o confronto que abre o calendário do futebol europeu coloca frente a frente dois clubes que vivem momentos distintos, mas chegam embalados por conquistas marcantes. De um lado, o Paris Saint-Germain, campeão inédito da UEFA Champions League. Do outro, o Tottenham Hotspur, que ergueu a taça da UEFA Europa League pela terceira vez na história. A partida será disputada em Udine, na Itália, e promete ser uma vitrine de alto nível técnico e emocional.

A edição de 2025 tem ainda um gosto especial: marca os 50 anos da primeira Supercopa da história, realizada oficialmente pela UEFA em 1973. Desde então, o torneio se consolidou como um dos eventos mais aguardados do calendário europeu, oferecendo uma amostra do que esperar das grandes potências do continente ao longo da temporada. Neste ano, o Stadio Friuli será o palco da decisão, com capacidade para mais de 25 mil torcedores, em uma atmosfera que une tradição e modernidade.

Além do troféu, o duelo traz consigo uma série de ingredientes que apimentam a rivalidade. Para o PSG, a oportunidade de confirmar sua ascensão definitiva ao topo do futebol europeu. Para o Tottenham, a chance de coroar sua temporada de redenção continental com mais um título inédito e simbólico. Em campo, estarão alguns dos principais nomes do cenário atual, reforçados por novas contratações e comandados por técnicos que buscam afirmação diante da elite europeia.

Com bola rolando marcada para o dia 13 de agosto, a Supercopa da Europa 2025 promete ser mais do que uma simples abertura de temporada. Trata-se de um espetáculo em 90 minutos, sem margem para erros, decidido em jogo único e que pode até mesmo ser decidido nos pênaltis. Um verdadeiro duelo de gigantes, sob os olhos de milhões de fãs ao redor do mundo.

Participantes e motivação

Paris Saint‑Germain (PSG) campeão da Champions League 2024‑25, alcançando sua primeira conquista na história da competição.

campeão da Champions League 2024‑25, alcançando sua primeira conquista na história da competição. Tottenham Hotspur, vencedor da Europa League 2024‑25, conquistando seu terceiro título na competição.

Data, local e logística

Quando: 13 de agosto de 2025, às 21h (CET)

Onde: Stadio Friuli, Udine, Itália — com capacidade para 25.144 pessoas

Ingressos: inicialmente distribuídos entre os clubes, com revenda disponível a partir de £385 no revendedor oficial

Transmissão: cobertura internacional, com destaque para TNT Sports no Reino Unido

Formato e regulamento da Supercopa da Europa

Partida única em estádio neutro.

Tempo regulamentar: dois tempos de 45 minutos.

Sem prorrogação: empate leva direto para pênaltis

Cada time inscreve até 23 jogadores, com 5 substituições permitidas, obedecendo limites de paradas

O clube vencedor assume o título de “supercampeão europeu” do ano.

Destaques e contexto

PSG busca reafirmar seu domínio após um começo exaustivo de pré-temporada, com 65 jogos na última temporada e desgaste físico

Tottenham chega embalado pela Europa League e mudança de patamar, ansioso por mais sucesso europeu.

A Supercopa funciona como termômetro: vitória gera moral e prepara terreno para a disputa de ligas e outras gargalos internacionais.

Histórico recente da Supercopa da Europa

O Real Madrid conquistou a Supercopa 2024 ao vencer o Atalanta por 2–0 em Varsóvia

O PSG participa pela segunda vez, sendo sua primeira aparição em 1996 (derrota).

O Tottenham disputa seu primeiro Supercopa da Europa na história, após não ter títulos anteriores do torneio.

Por que acompanhar?