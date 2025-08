Clube espanhol tenta convencer Manchester United por brasileiro

Após grande temporada no Real Betis, Antony vem agitando o mercado europeu. O jogador foi posto na lista de transferência do Manchester United, e as portas estão abertas para uma saída, desde que satisfaça monetariamente os Red Devils. Deste modo, o Real Betis planeja uma repatriação do brasileiro, e tenta convencer o clube inglês a abaixar o preço.

Segundo o jornal "AS", o Real Betis considera Antony como a "cereja do bolo" do plano de Manuel Pellegrini para a próxima temporada. Para isso, a equipe planeja uma ofensiva para tentar convencer o Manchester United a negociar o jogador por um preço menor. Os Red Devils seguem irredutíveis, e isso estaria indo de conflito com o plano do clube espanhol, já que planejavam uma transferência que não ultrapassassem o valor de 20 milhões de euros.

Contrato de Antony poderia ser um empecilho para o Real Betis

Entretanto, uma reviravolta pode surgir contra o Real Betis. Conforme a publicação do AS, na Inglaterra, existe uma realidade conflituante com os planos do clube espanhol: Antony e seu círculo estariam deixando claro para o Manchester United que o jogador não tem a intenção de deixar o time. O brasileiro não desejaria ter que abaixar os números de seu contrato, visto que, em uma potencial transferência ao Real Betis, o jogador teria que diminuir seus vencimentos para se adaptar a um novo cenário salarial no time.

Segundo a matéria, para a infelicidade de Antony, mesmo com o desejo de permanecer na equipe, Rúben Amorim não conta com os serviços do jogador. O técnico tem tentado acalmar a situação, deixando claro que se a oferta financeira que eles pedem não chegar, ele abrirá as portas do time para o jogador, se necessário.

