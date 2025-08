O lateral do Bayern de Munique, Alphonso Davies, começa a ver a luz no fim do túnel. Após sofrer uma grave ruptura de ligamento cruzado no joelho direito em março, o jogador canadense deu um passo importante em sua recuperação: voltou a correr no gramado. Em declarações, ele quebrou o silêncio sobre o difícil processo.

'Mentalmente, é devastador': o desabafo de Davies

O jogador de 24 anos, que se lesionou atuando pela seleção do Canadá, já havia relatado em seu canal no YouTube o quão difícil foram os primeiros momentos longe dos gramados.

— Fisicamente dói, mas mentalmente é devastador… — disse o lateral na época.

Alphonso Davies após cirurgia bem sucedida no joelho direito (Foto: Reprodução/Instagram)

Agora, a fase é de otimismo. O Bayern de Munique divulgou com entusiasmo as imagens de Davies correndo no centro de treinamento do clube, e o próprio jogador falou sobre a alegria de dar mais um passo no tratamento.

— Me sinto ótimo. Custou um pouco, mas agora estou contente de voltar a desfrutar do ar livre e poder correr. Nos primeiros meses após a lesão, eu só podia caminhar — afirmou Davies.

Ele também contou um detalhe do treino: — No início, tentei correr um pouco mais devagar, mas o treinador me disse para correr um pouco mais rápido. Fiquei emocionado. Mas sei que tenho que ir passo a passo — completou.

Qual o prazo para o retorno de Davies?

Apesar do otimismo, a diretoria do Bayern prega cautela. O diretor esportivo, Max Eberl, freou a empolgação e deu um prazo para a volta do canadense e de Jamal Musiala, que também está lesionado.

— Phonzy (apelido de Davies), assim como Jamal, esperamos tê-los disponíveis no final do ano — disse o dirigente.

