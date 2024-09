Manchester United estreia com tropeço na Liga Europa; confira resultados do dia

Erik ten Hag, treinador do Manchester United, reencontrou o Twente pela Liga Europa (Foto: Darren Staples / AFP)







Publicada em 25/09/2024

A Liga Europa, competição do segundo escalão do futebol no Velh Continente, começou nesta quarta-feira (25), com partidas de peso logo na primeira rodada. E os resultados não foram os melhores para os favoritos: o Manchester United, clube com uma das camisas mais pesadas da competição, estreou com empate diante do modesto Twente, enquanto o Porto foi surpreendido pelo Bodo/GLIMT, da Noruega, fora de casa.

Liga Europa: como foram as partidas?

MANCHESTER UNITED 1x1 TWENTE

Os Red Devils não estrearam de forma ideal na competição continental. Apesar de saírem na frente com gol de Christian Eriksen, os comandados de Erik ten Hag sofreram o empate com Sam Lammers, após falha individual do próprio dinamarquês.

No geral, o Manchester United inocomodou pouco o time holandês com baixo volume ofensivo e chances de gol. Os brasileiros Casemiro e Antony não entraram em campo.

BODO/GLIMT 3x2 PORTO

Já o Porto viveu um carrossel de emoções na Noruega. Após sair na frente com gol do nigeriano Omorodion, a equipe sofreu a virada ainda no primeiro tempo e o terceiro gol aos 15 minutos do segundo tempo. Nos minutos finais, Deniz Gul balançou as redes pelos Dragões, mas com pouquíssimo tempo para uma reação, os lusos estrearam sem somar pontos na competição.

Os brasileiros Galeno e Pepê entraram no segundo tempo da partida.

Outros resultados

AZ Alkmaar-HOL 3x2 Elfsborg-SUE

Dínamo Kiev-UCR 0x3 Lazio-ITA

Midtjylland-NOR 1x1 Hoffenheim-ALE

Galatasaray-TUR 3x1 PAOK-GRE

Ludogorets-BUL 0x2 Slavia Praga-CHE

Nice-FRA 1x1 Real Sociedad-ESP

Anderlecht-BEL 2x1 Ferencvaros-HUN

E agora?

Com os resultados, a Lazio assume a liderança da competição por conta do saldo de gols, seguido de perto por Galatasaray, Slavia Praga, AZ Alkmaar, Bodo/GLIMT e Anderlecht.

O empate deixou o Manchester United na oitava colocação provisória, enquanto o Porto, com a derrota, fica na 31ª posição.

A primeira rodada da Liga Europa segue com os jogos de quinta-feira (26).

