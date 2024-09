Quais brasileiros você deve ficar de olho na Liga Europa?

Rodinei é capitão do Olympiacos, da Grécia (Foto: Reprodução/Instagram)







Copiar Link

Escrito por Rafael Almeida , supervisionado por Lucas Gomes • Publicada em 25/09/2024 - 05:20 • Redação do Lance!

A cada temporada, a Liga Europa vem ganhando importância no calendário dos clubes do Velho Continente. Neste ano, a competição experimentará um novo formato, assim como a Champions e a Conference, e a primeira rodada da fase de liga começa nesta quarta-feira (25). Em alguns dos 36 elencos que sonham com o título, jogadores brasileiros buscam destaque na competição do segundo escalão europeu. Confira a lista!

+ Filho de jogador eleito três vezes melhor do mundo anuncia aposentadoria precoce na Europa

FIGURINHAS CARIMBADAS

Entre os francos candidatos ao título, figuram velhos conhecidos da torcida brasileira. Alguns, com passagens mais antigas pela Seleção Brasileira, como é o caso de Dante, do Nice. Mesmo aos 40 anos, o atleta não dá sinais de aposentadoria e segue em alto nível no futebol francês. No mesmo sentido, Willian, do Olympiacos, rumou ao futebol grego após o final de contrato com o Fulham, da Inglaterra.

Outros, com trajetórias mais recentes com a Amarelinha, como Casemiro e Antony, que procuram reencontrar o bom futebol no Manchester United, e Richarlison, do Tottenham, buscam guiar suas equipes à glória continental.

Fred, do Fenerbahçe, e Taison, do PAOK, são outros destaques de seus times no meio de campo.

Dante, capitão do Nice aos 41 anos (Foto: AFP)

OLHO NELE!

Do outro lado, alguns brasileiros enxergam a Liga Europa como uma boa oportunidade de afirmar o ótimo momento no cenário do futebol europeu, e quem sabe, dar um “salto” na carreira. É o caso de Rodinei, companheiro de Willian no Olympiacos. Campeão e destaque da Conference League na temporada passada, o ex-Flamengo passou a usar a braçadeira de capitão da equipe com a saída de Fortounis para o Al-Khaleej, da Arábia Saudita. E a nova função parece ter ampliado a confiança do lateral: em cinco partidas na temporada, são duas assistências e um gol.

Rodinei, destaque do Olympiacos na Liga Europa (Foto: Reprodução/Instagram)

Em Portugal, uma dupla no meio de campo do Porto tambêm merece a atenção dos torcedores. No quarto ano pelos Dragões, Galeno dá continuidade às duas últimas impressionantes temporadas e já soma seis gols em sete partidas. Pepê, ex-Grêmio, se destaca pela polivalência na criação de jogadas, tanto pelas pontas quanto pelo meio de campo, como um legítimo camisa dez.

Além de Fred, Gabriel Sara, ex-São Paulo, também promete ser destaque no futebol turco. Após temporadas regulares no futebol inglês, o jogador de 25 anos foi em busca de novas oportunidades no Galatasaray. Ao lado de nomes de peso como Victor Osimhen, Hakim Ziyech e Dries Mertens, o brasileiro tem tudo para ser uma das peças importantes do time na campanha da Liga Europa.

Já o Ferencvaros, que voltou à competição após uma temporada na Conference, conta com um reforço de peso para o ataque. Artilheiro do Partizan de Belgrado nas temporadas passadas, Matheus Saldanha, de 25 anos, é o mais novo camisa nove da equipe húngara. E o impacto já se provou imediato: apesar de reserva nas duas primeiras partidas, o brasileiro marcou três vezes.

Em entrevista ao Lance!, Saldanha comentou o ótimo início e projetou a estreia na Liga Europa:

-Estou muito bem e feliz. Está sendo um início muito bom, ainda não consegui começar uma partida entre os titulares, mas isso está sendo importante esse processo de adaptação. É uma sensação especial poder disputar a fase de grupos da Europa league, ter a chance de jogar grandes jogos. Espero conseguir marcar em todas as partidas (risos), quero aproveitar as oportunidades dessa grande competição.