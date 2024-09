James Rodríguez não sai do banco contra o Girona, e soma 20 minutos desde retorno em La Liga

James Rodríguez, em ação na vitória por 3 a 1 do Rayo Vallecano diante do Osasuna, por La Liga (Foto: Divulgação / Rayo Vallecano)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 25/09/2024 - 17:42 • Madri (ESP)

Próximo de completar um mês do anúncio de James Rodríguez no Rayo Vallecano, da Espanha, o meia colombiano não teve tantas oportunidades desde sua chegada. No empate em 0 a 0 entre o clube de Vallecas e o Girona, por La Liga, ele não saiu do banco de reservas e, ao todo, soma apenas 20 minutos com a camisa branca e vermelha.

➡️ Ancelotti estabelece recorde histórico em La Liga pelo Real Madrid

Até o momento, além de não ter sido opção no último confronto, o jogador atuou apenas três minutos na vitória por 3 a 1 diante do Osasuna e 17 minutos no empate por 1 a 1 com o Atlético de Madrid.

James Rodríguez voltou à Europa após cerca de um ano atuando no futebol brasileiro. Depois de não cumprir as expectativas com a camisa do São Paulo, ele rescindiu seu vínculo, ficou livre no mercado e acertou seu retorno em La Liga com o Rayo Vallecano, em contrato válido por um ano.

Curiosamente, o colombiano tem uma minutagem consideravelmente mais alta quando está com sua seleção. O melhor jogador da Copa América 2024 esteve em campo por 45 minutos na última Data Fifa, no empate por 1 a 1 com o Peru, no dia 6 de setembro, e por 90 minutos, na vitória por 2 a 1 diante da Argentina, no dia 10.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

James Rodríguez, em treino do Rayo Vallecano-ESP (Foto: Divulgação / Rayo Vallecano)

Por conta da pouca minutagem de James Rodríguez, o técnico Iñigo Pérez foi questionado em entrevista sobre a situação do jogador. De início, o treinador mostrou certa irritação com o tema que se torna recorrente no clube, e não deu um prazo ou mesmo uma possibilidade do colombiano ser titular no momento.

- Entendo a pergunta, a respondo e seguirei respondendo com a máxima educação. Mas quero que entendam que, ainda que soubesse, eu não iria dizer. Entretanto, o fato é que não sei - disse Iñigo Pérez.