França perderá craque na semifinal do Mundial Sub-20 por exigência de clube

A França terá pela frente na semifinal do Mundial Sub-20 o Marrocos, algoz da Seleção Brasileira na competição. Para o confronto, no entanto, a equipe não poderá contar com sua principal peça: Saimon Bouabré. O Neom FC, da Arábia Saudita, proibiu a continuação do meia-atacante de 19 anos no torneio e exigiu sua reintegração ao elenco. Ele tem vínculo com a equipe até junho de 2030.

A decisão, confirmada às vésperas do confronto, surpreendeu principalmente o técnico Bernard Diomède, que não poderá contar com o jogador na busca por uma vaga na final. Bouabré foi decisivo nas oitavas de final contra o Japão, mas principalmente contra Noruega, quando marcou dois gols e foi eleito o melhor da partida.

O conflito entre França e Neom FC surgiu porque o Mundial Sub-20 não faz parte do calendário da Fifa, então os clubes não são obrigados a liberar os seus jogadores às respectivas seleções. Bouabré, por exemplo, não ficou à disposição do técnico Diomède em três partidas da fase de grupos - Nova Caledônia, África do Sul e Estados Unidos - até obter permissão do seu clube para defender a sua seleção durante o período de pausa.

Após a classificação às semifinais, o Neom FC solicitou novamente seu retorno imediato. Com a ordem, Bouabré precisou deixar a seleção da França, e o treinador da equipe se posicionou sobre a grande perda.

— Jogar com ou sem ele muda as coisas. Eu esperava que o clube nos desse mais 24 horas, mas sabia que não seria fácil. Sempre fui claro com Saimon: o clube dele vem em primeiro lugar.

França e Marrocos se enfrentam nesta quarta-feira, às 17h (de Brasília), em busca de uma vaga na final. Do outro lado da semifinal está Argentina e Colômbia, que duelam às 20h (de Brasília) no mesmo dia.

Saimon Bouabre em ação contra a Noruega pelo Mundial Sub-20 (Foto: Javier Torres/AFP)

Quem é Saimon Bouabré, a nova joia do futebol francês?

Nascido em Saint-Étienne e de origem marfinense, Bouabré é considerado uma das grandes joias do futebol francês. Quando criança, praticou BMX, hip-hop e basquete, até que aos seis anos fez um teste para o Saint-Étienne, onde iniciou seus treinamentos.

Posteriormente, jogou pelo SC Air Bel de Marseille e, em 2021, foi contratado pelo Monaco, onde se destacou na Copa Gambardella e nas seleções de base que disputaram a Eurocopa e a Copa do Mundo Sub-17.

Em 2024, com apenas cinco jogos pelo time principal do Monaco, ele aceitou uma oferta do Neom FC, que pagou cerca de 10 milhões de euros por sua transferência. Rapidamente se firmou como titular na Arábia Saudita, e seu desempenho já atraiu o interesse de clubes europeus.

