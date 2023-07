O craque português, inclusive, fez o mesmo movimento em dezembro do último ano. Após discussão com o treinador Erik ten Hag, Ronaldo foi desligado do United e se transferiu para o Al-Nassr, abrindo as portas da Arábia Saudita para outros craques do futebol europeu. Os Cavaleiros de Najd já acertaram, nesta janela, as contratações de Marcelo Brozovic e do treinador Luís Castro, que deixou o Botafogo estando na liderança do Brasileirão.