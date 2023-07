PROGRAMAÇÃO DA SELEÇÃO

A comissão técnica de Pia montou um planejamento que ajudará as jogadoras no descanso e recuperação dos jogos. A equipe treinará nesta quarta-feira (19) de forma aberta e descansará no dia 20. Nos dois dias seguintes, o treino será realizado em Brisbane e, na parte vespertina no dia 22, as atletas viajarão para Adelaide, onde farão a estreia no dia 24.