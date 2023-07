- Neste momento, nós não temos que ter a preocupação de brigar com o Botafogo. É importante que nós continuemos lutando pelos nossos pontos. Nós vamos acompanhando o desenrolar de cada competição. Não vamos abrir mão de nenhuma em momento nenhum. Vamos tentar fazer o nosso máximo e nosso melhor sempre. Nossa expectativa é de que as competiçõescontinuem, e nós busquemos a cada rodada ter a melhor equipe possível. Eu acho que nós não temos que pensar em nada além do jogo seguinte, quer seja do Campeonato Brasileiro, Sul-Americana ou Copa do Brasil. Nós temos é que estar muito focados e procurando fazer o nosso melhor, entrando com a melhor equipe possível - disse o treinador.