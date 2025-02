​​Hansi Flick, técnico do Barcelona, foi contra a opinião do treinador rival, Carlo Ancelotti, do Real Madrid, sobre a polêmica de arbitragem que tomou o noticiário espanhol no último sábado (15). O comandante blaugrana defendeu o juiz na decisão de expulsar Jude Bellingham por um xingamento.

— Para mim, é desrespeitoso em qualquer situação — afirmou Hansi Flick.

Relembre a polêmica de arbitragem que reclama o Real Madrid

O camisa 5 do Real reclamou com o árbitro aos 39 minutos do primeiro tempo após um lance de falta na área dos Merengues. Segundos depois o juiz mostrou o cartão vermelho. Veja como a situação foi descrita na súmula do jogo:

"Aos 40 minutos, o jogador (5) Bellingham, Jude Victor William, foi expulso pelo seguinte motivo: por se dirigir a mim, estando a poucos metros de distância, nos seguintes termos: 'vai se f....'", descreveu o árbitro Munuera Montero.

Técnico do Barcelona critica postura

Hansi Flick explicou como lida essas reclamações feitas pelos jogadores em diversas situações durante os 90 minutos e comparou as regras do futebol e do handebol.

— É o que sempre digo aos meus jogadores: por que perder tempo e energia dizendo certas coisas ao árbitro? (...) No campo, há uma pessoa que tem o direito de falar com o árbitro, e essa pessoa é o capitão — completou.

— Gosto do que acontece no handebol: o árbitro apita e coloca a bola no chão, e todos defendem a próxima jogada. Você tem que aprender com esse esporte, porque eu não gosto de certos comportamentos — afirmou o técnico do Barcelona.

Técnico do Barcelona fala sobre expressão dita por Bellingham: 'desrespeitoso em qualquer situação' (Foto: ANDER GILLENEA / AFP)

Declaração rebate Ancelotti

Carlo Ancelotti, técnico do Real Madrid, teve opinião contrária à do rival do Barcelona sobre o lance de arbitragem. O italiano se posicionou e saiu em defesa de seu jogador, que também comentou sobre episódio e disse que não teria falado dessa forma e que houve um erro de comunicação entre os dois (árbitro e jogador).

— Não quero repetir o que disse, mas foi mais como 'fuck off'. Quero que todos saibam que não queria deixar o time com dez homens. Se você assistir ao vídeo, verá que não é o mesmo que a súmula diz. Espero que a Federação leve isso em consideração. Não insultei ninguém, está claramente no vídeo. Nem disse diretamente ao árbitro, disse a mim mesmo. Foi uma falta de compreensão, um erro claro do árbitro— disse Bellingham após a partida.

Próximos confrontos

O Real Madrid volta a campo na próxima quarta-feira (19), no Santiago Bernabéu, no jogo de volta dos playoffs da Champions League, contra o Manchester City.

O Barcelona enfrenta o Rayo Vallecano nesta segunda (17), às 17h (de Brasília), no Estádio Olímpico Lluís Companys, em Barcelona. O confronto é válido pela 24° rodada da Laliga.