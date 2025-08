Manchester United põe atacante à venda e estipula preço; veja

O Manchester United está disposto a negociar o atacante Rasmus Højlund por 30 milhões de libras (cerca de R$ 220 milhões). A decisão está ligada à possível chegada de um novo reforço para o setor ofensivo.

Segundo informações da "BBC", o Manchester United avalia a venda do atacante dinamarquês por 30 milhões de libras. O jogador, de 21 anos, marcou dois gols na vitória sobre o Bournemouth, em amistoso realizado em Chicago, mas pode perder espaço caso o clube concretize a contratação de Benjamin Šeško, do RB Leipzig.

Após a partida, Højlund reiterou à imprensa que deseja permanecer no elenco dos Red Devils. No entanto, os planos da diretoria indicam que sua permanência está condicionada à movimentação no mercado.

Rumores apontam uma negociação com Šeško, que envolve também é de interesse do Newcastle. A chegada do esloveno poderia ser Højlund, com até a possibilidade dele ser envolvido na negociação com o Leipzig como moeda de troca.

Rasmus Højlund é atacante do Manchester United (Foto: Oli SCARFF/AFP)

United pode sofrer prejuízo coma venda de Højlund

Embora fontes do Manchester United afirmem que a chegada de reforços pode ocorrer antes da saída de atletas, há um entendimento interno de que vendas serão necessárias para manter o clube dentro das regras de lucro e sustentabilidade da Premier League.

Højlund foi contratado em 2023 junto à Atalanta e tem contrato válido até 2028. Caso a venda seja concretizada pelos valores estipulados, o United registraria prejuízo, já que o valor contábil do jogador no momento é de 43 milhões de libras.

Nesta janela, o clube inglês já desembolsou cerca de 130 milhões de libras nas contratações de Bryan Mbeumo e Matheus Cunha.

